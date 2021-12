Utdanningsforbundet vil ha hjemmeskole for alle elever

Irene L. Salthe, leder av Utdanningsforbundet i Stavanger, er bekymret etter nye karanteneregler.

Situasjonen for lærerne er nå så vanskelig at Utdanningsforbundet ber om hjemmeskole også for elevene på småtrinnet. Men det er foreløpig ikke aktuelt.

