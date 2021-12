Fikk du med deg dette lyset julaften?

Mens noen var opptatt med å få i seg juleribba eller åpne pakker, var det andre som la merke til et kraftig lys over himmelen i sørfylket julaften. Biter kan ha falt ned som meteoritter i havet utenfor Brusand.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

1. juledag fikk Aftenbladet denne meldingen fra Frank Terje Evje Risa på Helleland i Eigersund kommune: «Vi såg julenissens ferd i går kveld. Suste forbi oss med et vanvittig lysglimt på himmelen, før vi 2-3 minutter etter på hørte et dypt og mektig drønn av å ha passert lydmuren. For et vakkert skue det var.»

Ifølge Norsk meteornettverk kunne lyset ses over himmelen fra flere steder i Sør-Norge i 18.50-tiden julaften.

– Våre kameraer viser at noe suste gjennom lufta med en hastighet på rundt 15 km/s like utafor kysten av Eigersund, sist observert 23 kilometer over havet. Gitt tidspunktet, må vi gå ut fra at det dreier seg om julenissen, meldte Steinar Midtskogen i god julestemning på meteornettverkets nettsider 1. juledag.

Meteoren sett fra Kristiansand.

Midtskogen forteller til Aftenbladet at 15 km/s tilsvarer drøyt 50.000 km/t og at meteoren begynte å lyse 80-90 km oppe i lufta. Sju sekunder senere hadde farten falt til 2 km/s, som tilsvarer 7000 km/t.

– Det er vanskelig å si sikkert hvor stort objekt dette var, men vi antar at det var en stein på noen titalls kilo, der noen få biter kan ha overlevd møtet med atmosfæren. Folk i området har meldt å ha hørt buldring 2-3 minutter etterpå, som er en god indikator på at meteoren har nådd langt ned i atmosfæren og at noe har falt helt ned som meteoritter, sier Midtskogen.

Steinene har sannsynligvis falt ned omtrent ei mil til havs vest for Brusand.

Fakta Hva er en meteor? Meteor er en glødende lysstripe av luft og gass på himmelen. Fenomenet opptrer når et legeme fra verdensrommet, en meteoroide, trenger inn i Jordens atmosfære. Dersom meteoroiden ikke brenner helt opp, men treffer bakken, kalles den en meteoritt. (Kilde: Store norske leksikon) Les mer

Kartet viser peilingene for meteoren. De mørke linjene viser retningene fra observasjonsstedene for meteorens tilsynekomst, og de mørkere linjene viser hvor den sist kunne sees. Den blå pila viser meteorens synlige ferd over terrenget.

– Det er litt usikkerhet i våre kameraregistreringer og på grunn av vind som påvirker nedfallsområdet, men det virker å være lite sannsynlig at noe har falt ned på land - uten å utelukke det fullstendig, forteller Midtskogen, som er kameraansvarlig og nettredaktør for Norsk meteornettverk.

Meteoren blir av eksperten beskrevet som kraftig. Meteorer av denne størrelsen inntreffer kanskje en gang i måneden et eller annet sted i hele Norge, forklarer han.

– Men oftest er det enten dagslys eller for mye skyer til at slike kan ses, så slike får vi gode videoopptak av bare noen få ganger i året.

