Minneord for Liv Tjøstheim

Natt til lørdag 4. desember gikk Europamisjonær Liv Tjøstheim hjem til Jesus i en alder av 54 år. Hun døde etter noen få uker på sykehuset i Immenstadt, Bayern.

Liv ble født i Seoul i Sør-Korea 29. august 1967 og ble adoptert av gode foreldre på Tjøstheim i Strand kommune. Hun kom til tro på Jesus som 15 år gammel jente og fant raskt sin plass i ungdomskoret på Klippen, Jørpeland. Dette ble starten på en reise, som tok henne til livslang tjeneste for Gud i Mellom-Europa. Gjennom Team Action kom hun sammen med Jane Moi i 1988 til misjonær Ruth Turid Vea i Graz, Østerrike. Slik begynte 33 år som utsending fra Klippen.

Etter Graz jobbet hun som medarbeider av Doris og Per Kapstad i Liechtenstein i 4 år før hun kom til Garmisch-Partenkirchen i 1994. Der og utover i Bayern arbeidet hun nesten 14 år sammen med Ingrid og Frank Erlandsen i menighetsplanting og evangelisering. De siste sju årene bodde hun i Oberstdorf og ledet et menighetsplantingsprosjekt der.

Liv bar sitt navn med rette. Hun sprudlet av liv og formidlet liv både i det

mellommenneskelige og fra himmelens Gud. Med sin sangstemme sang hun himmelen ned og inn i hjertene. Omsorg og levende interesse for mennesker preget henne.

Liv er for oss umistelig, og mange mennesker vil for alltid minnes henne med

takknemlighet. Da vår kjærlighet til Liv er stor, kjennes sorgen, savnet og smerten desto større. Vi trøstes ved at vi kan se fram til gjensyn med henne i himmelen.

Vi lyser fred over hennes livlige, lyse og gode hjertevarme minne.

For Pinse Misjon, Frank Grave Erlandsen, Regionsekretær Europa