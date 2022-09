I Ukraina var de studenter. Nå har Danylo (18) og Artur (17) begynt på videre­gående på Bryne

Over 100 ukrainske flyktninger har begynt på videregående skole i Rogaland. – Vanskelig å lære norsk hvis du ikke kan engelsk, sier opplæringssjefen.

Danylo Duma (18) og Artur Derecha (17) holder på å lære seg norsk.

– Les teksten og se om dere finner forskjellen på fornybar- og ikke-fornybar energi.

Det er lærer Oda Eikeland Nilsen som snakker.

Da krigen i Ukraina brøt ut, hadde Danylo Duma (18) vært student i et drøyt halvår.

Nå kikker han ned i boken i et klasserom på Bryne vidaregåande skule.

Elevene i innføringsklassen har ulik landbakgrunn.

17 ukrainere på Bryne

25.868 ukrainske flyktninger har søkt asyl i Norge siden den russiske invasjonen, og foreløpig er 14.939 bosatt i norske kommuner.

Det viser tall fra ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) og Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

I Rogaland bor det over 2000 ukrainske flyktninger, og rundt 100 har begynt på videregående.

17 av dem på Bryne vidaregåande skule.

– Pensum er ikke vanskelig

– Det er vanskelig fordi jeg ikke kan norsk, men pensum er ikke vanskelig, sier Artur Derecha (17) til Aftenbladet.

Den ukrainske grunnskoleutdanningen er kortere enn den norske. Derfor skulle han begynne på medisinstudier i hjembyen Odessa sør i landet.

Så kom krigen, og han flyktet med søsteren og moren. Etterpå har også faren kommet seg til Norge.

Artur Derecha (17) og Danylo Duma (18) i samtale med lærer Oda Eikeland Nilsen.

– Vil bli lege og tjene penger

– Det er veldig viktig for meg å kunne fortsette på skolen. Jeg vil lære norsk, jeg vil bli lege og tjene penger, sier Derecha.

Duma kommer fra Uzjhorod nær Slovakia. Det var dit han dro da krigen brøt ut.

Først alene, og så med stemoren og halvsøsknene til Norge.

Nå bor han på Bryne, ikke langt fra skolen.

Har testet lokal spesialitet

– Det er ganske kult her. Jeg bor på en gård, sier Duma, som selvsagt også har testet ut den lokale spesialiteten. Farse i to brød.

– Jeg likte det, men de kunne godt hatt noen grønnsaker til, sier han.

Mens Uzjhorod har nesten like mange innbyggere som Stavanger, er Odessa en millionby.

Overgangen til Kleppe, hvor familien bor nå, var derfor stor for Derecha.

Artur Derecha (17) og Danylo Duma (18) følger godt med i timen. Det er tre ukrainere i klassen.

– Hyggelige jenter

– Det er veldig forskjellig. Når jeg går rundt på Klepp, ser jeg ingen andre. Det er ingen her.

De ukrainske tenåringene har foreløpig ikke fått seg norske venner.

– Men i klassen vår er det også en ukrainsk jente, og vi tre snakker bare norsk til hverandre, sier Derecha, som avslører at han har noen favorittgloser.

– Elbil, sier han.

– Vanskelig, sier Duma.

– Hyggelig. Hyggelige jenter, fortsetter Derecha.

– Tror vi fanger opp de som ønsker opplæring

Opplæringssjef Eiliv Fougner Janssen i Rogaland fylkeskommune opplyser at de videregående skolene har tatt imot færre ukrainske flyktninger enn ventet.

– Vi tror vi fanger opp de som ønsker opplæring. Vi tror ikke det sitter noen der ute som vi ikke vet om, sier han til Aftenbladet.

Totalt var det 101 ukrainere på innføringstilbud ved åtte videregående skoler i forrige uke.

– Noen er veldig svake i engelsk

– Vi har også ungdommer i videregående alder som prøver seg på universitetet, fordi de ligger foran oss i Ukraina.

Skolene vurderer fortløpende om ukrainerne kan hospitere på det ordinære videregående tilbudet i enkelte fag, ifølge fylkesopplæringssjefen, som opplyser at noen også har utfordringer.

– Noen er veldig svake i engelsk, og det er vanskelig å lære norsk hvis du ikke kan engelsk.

– Viktig integreringsarena

Forskningsleder for likestilling, integrering og migrasjon Jan-Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning er klar på at skolen er en viktig integreringsarena.

– Både når det gjelder det sosiale, kjennskap og tilknytning til nærmiljøet, språkkunnskap og forståelsen av det norske systemet, sier han til Aftenbladet.

Han er klar på at skolen har ulik betydning for ulike aldersgrupper.

– For de som har yngre barn, så kan skolen også være en viktig integreringsarena for foreldrene. På videregående kommer foreldrene mer i bakgrunnen, og da blir det litt annerledes, sier Brekke.

– Vil ha et godt liv

Duma og Derecha er klare på at de elsker landet sitt. De vil imidlertid bli værende i Norge.

– Vi er unge og vil ha et godt liv og en god fremtid. Da er det vanskelig å være i Ukraina. Du har ikke en like god sjanse nå, sier Duma.

Utdanningsdirektoratet (Udir) har ikke tall for videregående skoler, men i midten av august gikk minst 2519 ukrainske flyktninger på barne- og ungdomsskole i Norge. Tall for 140 kommuner mangler.