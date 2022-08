Enormt oppmøte for fjerde koronastikk

Sandnes kommune har mandag drop in-vaksinering for eldre under 75 år. Inn til Bogafjellhallen var det kø så langt øyet kunne se. På under to timer fikk nesten 500 fremmøtte ny vaksinedose.

