Mer koronastøtte: 17,4 millioner deles ut i Sandnes

Store deler av julebordsesongen gikk fløyten, nå er Bente Andersen, daglig leder hos Gamlaværket, glad for at gjestene vender tilbake.

Friske 17,4 millioner kroner skal deles ut til serverings- og overnattingssteder i Sandnes. På Gamlaværket er daglig leder glad for ny mulighet til å søke støtte – og for at kranene igjen er åpne.

