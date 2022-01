Emilie fikk plutselig ni millioner på konto. Med hilsen Jehovas vitner på Randaberg

Emilie Skalvik håpet hun hadde nok penger på konto til å kjøpe billett på flybussen. Det hadde hun. For da hun sjekket saldoen, sto det ni millioner kroner på kontoen hennes.

Emilie Skalvik ble både stresset og sjokkert da hun sjekket saldoen på sparekontoen sin.

– Jeg ble helt stresset! Først trodde jeg beløpet var 9000 kroner, og at det hadde gått ut av sparekontoen – at jeg hadde blitt svindlet. Da jeg fikk summet meg litt, så jeg at saldoen faktisk var ni millioner kroner! forteller 23 år gamle Emilie Skalvik fra Nesodden til Aftenbladet.

Avsenderen av pengene var fra Jehovas vitner Randaberg menighet.

VG omtalte saken først. Deretter ble den plukket opp av Bygdebladet. Ifølge lokalavisen på Randaberg var de ni millioner kronene betaling for salget av Rikets Sal ved Viste Hageby til Norgesgruppen, som ønsker å etablere ny dagligvarebutikk på tomten. Pengene skulle altså til Jehovas vitner i Randaberg.

Menigheten ønsker heller å konsentrere seg om eiendommen i Auglendsdalen, ifølge Bygdebladet.

Pengene skulle altså til Jehovas vitner i Randaberg, men en tastefeil i banken førte til at pengene i stedet havnet hos Emilie Skalvik med Jehovas Vitner som avsender.

– Jeg forsto jo med en gang at dette måtte være en feil, og kontaktet banken min. Et par timer senere var pengene forsvunnet fra min konto og overført til den rette mottakeren, sier Emilie.

Som likevel hadde nok penger på konto til å betale flybussen.