Kvinne siktet for drapsforsøk - politiet ønsker kontakt med naboer

Politi og ambulanse rykket ut til Verven torsdag ettermiddag etter melding om en voldshendelse. En kvinne er pågrepet og siktet for kroppsskade.

En kvinne er siktet for drapsforsøk etter at hun knivstakk en mann i 40-årene. De to bodde i samme leilighetskompleks. Politiet ber naboer som sitter på relevant informasjon om å ta kontakt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden