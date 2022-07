Superhelg i Sandnes: – Når ungene er fornøyde, er foreldrene fornøyde

To dager spekket med konserter og aktiviteter. Alt er gratis og det meste er barnevennlig. Arrangøren håper at Superhelg i Sandnes er kommet for å bli – men det krever litt hjelp.

