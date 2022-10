I natt var det nordlys over Stavanger: – Nye sjanser for å se det i kveld

I natt var det mulig å se nordlys over Stavanger. «Nordlysjeger» Kristoffer Kolodziejczak fanget lyset på kamera, og tror at det kan komme nye sjanser for å se det i kveld.

