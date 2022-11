Så mye dyrere kan det bli å bryte fartsgrensene

Justis- og beredeskapsdepartementet foreslår et kraftig hopp i bøtesatsene for forenklede forelegg forenklede foreleggEt forenklet forelegg er en bot du får på stedet. Forenklete forelegg brukes som reaksjon på mindre alvorlige lovbrudd, for eksempel ved mindre trafikkforseelser. Hvis du vedtar boten, blir saken avgjort der og da. Et forenklet forelegg blir ikke registrert i bøte- og strafferegisteret. i trafikksaker.

1. mars 2022 økte bøtesatsene for forenklede forelegg i trafikksaker. Nå kan de øke ytterligere.

Andreas Askildsen Journalist

1. mars 2022 steg bøtesatsene for trafikkovertredelser. Nå foreslår Justis- og beredskapsdepartementet å øke satsene ytterligere.

De foreslår å øke dagens bøtesatser med hele 30 prosent.

Går høringsforslaget gjennom, betyr det blant annet at ulovlig bruk av håndholdt mobiltelefon vil bli straffet med et forenklet forelegg på 9700 kroner. I dag må du ut med 7450 kroner for denne overtredelsen.

Fakta 2000–2022: Utvikling i bøtesatser for mobilbruk 15. mars 2000: 500 kroner 1. januar 2004: 1000 kroner 1. februar 2005: 1200 kroner 1. januar 2017: 1650 kroner 1. januar 2018: 1700 kroner 1. januar 2019: 1700 kroner og to prikker 1. januar 2021: 5000 kroner og tre prikker 1. mars 2022: 7450 kroner og tre prikker Ute på høring: Økning til 9700 kroner Kilde: Politidirektoratet/Samferdselsdepartementet Les mer

Kjører du i strid med trafikkskiltene - for eksempel mot et innkjøring forbudt-skilt, vil den nye satsen være 7800 kroner - mot 6000 i dag.

Nedenfor ser du satsene for brudd på fartsgrensen:

I høringsnotatet kan du se alle de foreslåtte endringene i forenklet forelegg-forskriften.

Koster samfunnet mye

Høy fart er den enkeltfaktoren som bidrar til flest trafikkulykker. Transportøkonomisk institutt har beregnet at redusert fartsnivå på veinettet fra 2004 til 2019 resulterte i 117 færre drepte og hardt skadde i enkeltåret 2019, sammenliknet med om fartsnivået hadde vært uendret på

2004-nivå, skriver departementet i høringsnotatet som ble sendt ut tirsdag.

«Trafikklovbrudd og ulykker som følge av slike har store samfunnsøkonomiske konsekvenser og kostnader. De personlige lidelsene kommer i tillegg. Basert på beregninger av kostnader for ulike skadegrader er personskadeulykker anslått å ha kostet samfunnet ca. 13,2 milliarder kroner i 2020. Den samfunnsøkonomiske kostnaden ved tap av menneskeliv er beregnet til cirka 30 millioner per drepte person, mens kostnaden for meget alvorlig skade og hard skade var henholdsvis om lag 23 og 10 millioner kroner.», skriver departementet.

Dystre tall

I 2022 har 100 personer mistet livet i trafikken i perioden januar til oktober. Ikke siden 2016 har tallet vært så høyt for årets ti første måneder. I 2019, altså før pandemien, var det 86 drepte i perioden januar til oktober.

I Rogalands-trafikken har 11 mistet livet hittil i år

– Forebyggende effekt

Departementet mener at det er nødvendig med tiltak som øker etterlevelsen av fartsgrensene.

«En skjerpet reaksjon i form av høyere bøtesatser ved fartsovertredelser fremstår som særlig aktuelt. Også andre overtredelser som håndheves av FF-forskriften FF-forskriftenforenklet forelegg-forskriften er av betydning for trafikksikkerheten. Høyere bøtesatser for trafikkovertredelser generelt antas å ville ha en forebyggende effekt som vil bidra til økt trafikksikkerhet på norske veier».

De peker også på at det er lav oppdagelsesrisiko ved trafikkovertredelser og mener det derfor av allmenn- og individualpreventive hensyn bør ilegges forholdsvis strenge reaksjoner når overtredelser først blir avdekket.

241 millioner kroner ekstra til staten

Beregninger Justis- og beredskapsdepartementet har gjort, viser at en økning på 30 prosent på satsene for forenklet forelegg vil gi en årlig merinntekt til staten på rundt 241 millioner kroner. Disse beregningene er gjort med utgangspunkt i antall forenklede forelegg som ble utstedt i 2021.

I høringsnotatet peker departementet også på at den foreslåtte økningen i bøtesatsene, kan føre til en økning i antall overtredelser som blir bestridt og dermed ikke avgjort ved forenklet forelegg. For disse sakene vil det måtte utstedes ordinært forelegg, som eventuelt kan bringes inn for domstolene

for endelig avgjørelse.

«Dette vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser, som

det er vanskelig å anslå omfanget av.», skriver departementet.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har initiert endringsforslaget, mens Samferdselsdepartementet har sendt det ut på høring. Høringsfristen er 20. desember i år.