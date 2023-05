Aftenbla-bla: Anmelderi, Trump, klima og We are the world

Her får du ukens Aftenbla-bla.

Janne har nettopp gitt ut «en moderne norsk humorklassiker», noe som leder oss inn på en samtale om terningkast, media, litteraturkritikk og litt ymse og diverse. Vi byr også på ekstremt hjemmesnekra teorier om miljø, litt om Donald Trumps gjøren og laden og det legges skumle planer som innebærer synging av We are the world.

Hør ukens episode av Aftenbla-bla:

