JournalismMatters

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Kjære leser.

I dag markerer 500 redaktørstyrte aviser og medier over hele verden «World News Day» ved å vise frem hvorfor og hvordan journalistikk i et samfunn betyr noe. Stavanger Aftenblad er blant dem.

Kampanjen er initiert av non-profit organisasjonen «World Associaton of News Publishers» og foreningens redaktørforum «World Editor Forum» der Aftenbladets redaktør har vært styremedlem siste året.

Vår tospråklige journalist Elizaveta Musjèl ved Sandnes-kontoret og vår tv-reporter Thommas Husevik har laget denne videoen, for å vise noe av det Aftenbladet har gjort etter angrepet på Ukraina. Og formidle det vi dypfølt står for.

Takk for at du leser og abonnerer på Aftenbladet. Vi skal anstrenge oss hardt for å verne om fri og uavhengig presse i en mer ustabil verden, og for å fortelle deg nyhetene som betyr noe, også i fortsettelsen.

Med vennlig hilsen Kjersti Sortland

Sjefredaktør, Stavanger Aftenblad