Adresseavisen: Terje Aasland beklager overfor Fosen-samene

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) beklaget torsdag overfor reineierne på Fosen for måten Fosen-saken har blitt håndtert på.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) beklaget saksbehandlingen av Fosen-saken overfor reineierne torsdag. Foto: Alf Simensen / NTB

NTB

– Jeg vet ikke hvor mange ganger statsråden brukte ordet beklager. Jeg har aldri sett en politiker legge seg så langflat, sier leder Inge Even Danielsen i Norske Reindriftsamers Landsforbund til Adresseavisen.

Aaslands tilstedeværelse i et møte tidlig torsdag ettermiddag skal ha vært uventet, ettersom reineierne kun var forberedt på å møte landbruksminister Sandra Borch (Sp).

– Han sa at det var nødvendig å få behandlingen av saken inn på et bedre spor. Prosessen måtte bli bedre, og andre departementer skulle involveres for å skaffe bedre fagkunnskap, sier Danielsen.

Møtet skjedde kort tid før det mer omtalte møtet mellom Aasland og sametingspresident Silje Karine Muotka.

– Det var greit å høre. De lovet at de skulle skjerpe seg, sier Leif Arne Jåma, lederen for reineierne i den sørlige delen av Fosen reinbeitedistrikt.