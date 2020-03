Enighet om krisepakke

Her er noen av punktene: Full lønn under permittering de første 20 dagene, høyere dagpenger enn vanlig for lavtlønnede og dobling av omsorgsdager for folk som må være hjemme med barn.

Pressekonferanse på Stortinget i forbindelse med regjeringens krisepakke. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

Geir Søndeland Journalist

Aftenbladet fulgte presentasjonen av den tverrpolitiske enigheten på Stortinget om krisepakken. Se direktestudio i bunn av artikkelen for reaksjoner og detaljer.

Avtalen

Her følger innholdet i kriseforliket mellom Ap, H, Frp, Sp, SV, V, KrF, MDG og Rødt om første fase av økonomiske tiltak for å håndtere korona-pandemiens konsekvenser for Norge.

PENGER:

Alle som står i fremste rekke for å håndtere den ekstraordinære situasjonen med bekjempelse av smittespredning, helsehjelp, med mer knyttet til korona-pandemien, blant annet helsevesenet, kommunene og NAV, tilføres løpende de midler som trengs. Det varsles også ytterligere tilførsel av penger senere. Involverte offentlige instanser som skal håndtere korona-pandemien, som kommuner, helsevesen og NAV, sikres nødvendige ressurser for å kunne håndtere oppgaven.

NÆRINGSLIVET OG ARBEIDSLIVET:

Stortinget gir full støtte til regjeringen "til å gjennomføre de grep som er nødvendig for å redde bransjer og bedrifter i denne ekstraordinære situasjonen."

PERMITTERING, SYKEPENGER OG OMSORGSPENGER: Partiene slutter seg til regjeringens forslag om redusert arbeidsgiverperiode fra 15 til to dager ved permittering, samt fjerning av ventedagene. Følgende punkter er midlertidige ordninger, trer i kraft umiddelbart, og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

FØRSTE 20 DAGER: Stortinget ber regjeringen sikre full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20.

ETTER 20 DAGER: Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden.

SENKET INNTEKTSGRENSE: Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G.

LÆRLINGER: Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen.

SYKEPENGER: Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til tre dager.

SYKEPENGER II: Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag tre av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler.

OMSORGSPENGER: Stortinget ber regjeringen doble ordningen med omsorgspenger.

OMSORGSPENGER II: Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger til tre dager.

OMSORGSPENGER III: Stortinget ber regjeringen innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag fire, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.

SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE OG FRILANSERE: Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 prosent av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.

MER KOMMER: Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

BEDRIFTER OG BRANSJER:

MOMS: Utsatt innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020.

UTSATT SKATT: Utsette innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020.

SENKET MOMS: Redusere lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020.

NYE TILTAK: Stortinget vil utover dette be regjeringen:

Ta nødvendige initiativ for å sikre kritisk infrastruktur som luftfart.

Kompensere private flyplasser for bortfall av lufthavnsavgifter. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.

Etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.

AKTIVITETSKRAV: Stortinget ber regjeringen stille aktivitetskrav i sosiale ytelser i bero inntil videre.

ARBEIDSAVKLARINGSPENGER: Stortinget ber regjeringen sørge for at tidsavgrensede ytelser, som arbeidsavklaringspenger, får forlenget perioden sin slik at manglende avklaring nå ikke fører til at kvoten på tre år avkortes for mottakerne. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.