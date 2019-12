Kinesiske skiledere ville fjerne bok fra biblioteket i Meråker

Ledere for en delegasjon skiløpere fra Kina ønsket å få en kontroversiell kinesisk bok på biblioteket i Meråker fjernet. Uaktuelt, svarer biblioteksjefen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

NTB

– Vi har ytringsfrihet i Norge, så det var helt uaktuelt, sier biblioteksjef Anne Marken i Meråker til Adresseavisen.

Over 40 kinesiske langrennstalenter er i Meråker for å trene i forbindelse med et satsingsprosjekt mot OL i Beijing i 2022, og 15 trenere og ledere følger opp prosjektet, som er et samarbeid mellom Norge og Kina.

Adresseavisen skriver at de siste ukene har det vært tre hendelser på biblioteket i Meråker knyttet til kinesisk litteratur biblioteket har. Blant bøkene som er blitt bedt fjernet, er en bok om Falun Gong-bevegelsen. Bevegelsen har vært forbudt i Kina siden 1999.

– Vi har hatt tre forskjellige henvendelser fra enkeltindivider som har bedt oss fjerne den boka. Det er også nevnt to–tre andre bøker i samlingen. De har sagt at hvis noen av de kinesiske skiløperne blir tatt med disse bøkene, er de redd for at de risikerer arbeidsleir eller fengsel i Kina, sier Marken til avisen.

– Jeg har sagt at vi opprettholder tilbudet fra vårt bibliotek. Vi kan ikke fjerne innholdet i biblioteket på grunn av slike henvendelser, sier han.

Biblioteket har fått tilsendt bøker fra Deichman i Oslo på grunn av den store kinesiske delegasjonen i kommunen.

Publisert: Publisert 25. desember 2019 07:24