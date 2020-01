Klimaklokka utsatt for hærverk?

JÆREN: Mandag morgen ble klimaklokka i Høg-Jæren vindpark satt i drift. Mindre enn et døgn etterpå var den velta. – Vi frykter at klimaklokka er utsatt for hærverk, sier daglig leder Per Ove Skorpen i Norsk Vind.

