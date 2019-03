Helgøy bru lyses ut på anbud

Fylkesrådmannen bes så raskt som mulig legge broløsning til Helgøy ut på anbud med forbehold om endelig politisk godkjenning etter at tilbud er mottatt. TIlbydere skal selv kunne vurdere alternativer innenfor godkjent reguleringsplan. Det skal brukes totalentreprise-kontrakter inkludert drifts-og vedlikeholdsansvar i 20 år. Samferdselsutvalget ber om at en oversikt legges fram for politisk godkjenning så raskt som mulig. Rådmannen fremmer en fremdriftsplan i neste møte i SU.