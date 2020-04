Gode tips for påskekos med barna

Familie Hjørnevik sikrer påskekosen med hjelp av hengekøye, telttur og påskejakt. – Ta vare på tradisjonene selv om det blir en annerledes påske, råder familieterapeut Hedvig Montgomery.

Brødrene Aksel, Emil og Vebjørn har sammen med far Asbjørn Hjørnevik og mor Siri Gilje Hjørnevik, mål om å komme seg ut på tur i nærområdet uansett vær i påsken. Foto: Jon Ingemundsen

Hytta på Hovden er avbestilt, og drømmen om lange, fine dager i skisporet og skibakken er lagt på is.

– Det var dumt. Vi hadde gledet oss til ski og snø, forteller Emil Hjørnevik (10), og sparker fotballen over til storebror Vebjørn (11). Lillebror Aksel (7) er enig.

I likhet med de fleste andre barnefamilier må også familien Hjørnevik fra Ålgård tenke nytt om årets påskeferie.

Fotballtreningen er byttet ut med fotball i hagen for brødrene Emil, Vebjørn og Aksel, som savner lagkameratene sine. Foto: Jon Ingemundsen

Utforsk egen kommune

– Vi får skru påsken litt tilbake til 80-tallet og ta for oss av det vi har rundt dørene. De aller fleste har fantastiske turmuligheter i nærområdet, sier far Asbjørn Hjørnevik. Han råder folk til å bruke påsken til å bli bedre kjent i egen kommune.

Familien planlegger både telttur, påskeeggjakt og en egen påskeutgave av Mesternes mester.

– Vi ble fort enige om at vi må på telttur om det blir greit vær. Alternativt bygger vi hytte innendørs og leker at vi er på tur, sier mor Siri Gilje Hjørnevik.

Trolig blir det også overnatting i hengekøye.

I påsken kan du faktisk sette poteter selv om faren for frost ikke er over. Det tar nemlig fem uker fra du planter poteten til den begynner å spire, og det er først da potetplanten ikke må ha frost. Foto: Jon Ingemundsen

Husk alenetid

– Det trenger ikke være så avansert. Heng opp hengekøya på terrassen eller på barnerommet. De fleste barn synes det er spennende, sier mor.

– Det meste går an å gjøre enten du har en 3-åring eller en 16-åring, men du må bare skalere det opp eller ned til rett alder, mener Asbjørn.

Med hjemmekontor og hjemmeskole siden 13. mars har de allerede tilbrakt langt flere timer enn normalt sammen de siste ukene. Og flere skal det bli.

– Skal vi være hjemme enda lenger? spør Aksel og himler litt med øynene.

Mor Siri ler og har en god medisin for ikke å gå lei hverandre.

– Det kan være lurt å dele seg litt slik at vi ikke går oppå hverandre hele tiden. Det er viktig å få litt alenetid.

Psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery. Foto: Tor G. Stenersen / Aftenposten

Det samme mener psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery.

– Når vi er mye sammen, begynner vi å legge merke til ting vi ikke liker så godt med oss selv, partneren og barna. Vi blir lettere irritert. Da er det bra å bryte opp vante mønster. Ikke vær sammen hele tiden. Gi hverandre rom til å gå ut alene, sier Montgomery.

Hun råder alle familier til å tenke gjennom ulike aktiviteter de kan gjøre i påsken.

– Lag et familiekit. Hvor kan vi gå på tur? Finnes det noen bøker vi ikke har lest? Bør vi kjøpe noen nye? Kan vi låne en båt? Få tak i litt hobbymateriale. Det kan jo faktisk være at tenåringene har lyst til å være med å male egg og lage påskepynt når de har kjedet seg i så mange uker.

– Det beste rådet er å ha variasjonsmuligheter. Folk kan ikke bare gå tur og lese, legger Montgomery til.

En tur alene på trampolinen gjør godt. Både barn og voksne trenger alenetid når de er mye sammen. Foto: Jon Ingemundsen

Gi barna valgmuligheter

Hun mener foreldre gjør lurt i å være mentalt forberedt på at det kommer lange dager.

– Det krever at noen er skipper på skuta og holder dagene sammen. Det er det vi voksne som må gjøre.

Hun minner om at barn ofte er glad for å få valgmuligheter.

– Ikke gi dem alle muligheter, to alternativer holder. Spør om de for eksempel vil tegne paradis eller klatre på svabergene, eller om de vil se den eller den filmen.

De fleste har påsketradisjoner. Ikke dropp dem selv om de vanligvis skjer på hytta eller hos bestemor, råder Montgomery.

– Barn liker tradisjoner, så ta vare på dem. Selv om vi voksne tenker at vi kanskje ikke gidder fordi påsken blir så annerledes, så gjør dere lurt i å rulle marsipan, ha påskeeggjakt, synge de samme påskesangene eller gjøre det dere pleier i påsken.

– Og hva gjør vi når påskekosen er i ferd med bli krampaktig og vi aller helst bare vil tilbake til skole og jobb?

– Det kan ikke være hyggelig hele tiden, men nesten hva som helst kan løses med vafler og sjokolade. Denne påsken kommer til å bli fin den også selv om alt ikke er som det pleier, sier Montgomery.

Nyinnkjøpt bålpanne kommer godt med i påsken når hytteturen er byttet ut med påske i egen hage for far Asbjørn, Vebjørn, Emil. Aksel og mor Siri Hjørnevik. Foto: Jon Ingemundsen

Fakta Forslag til aktiviteter: Turbingo i skogen eller gatelangs. Gi barna et ark med tegninger av ting de skal finne på turen eller bruk Turistforeningen sitt turbingo.

Mesternes mester i påskeformat. Konkurrer mot hverandre eller mot nabofamilien over hekken.

Tradisjonell påskeeggjakt. Gjem påskeegg i skogen eller andre steder ute i naturen.

Slå opp telt i nærområde eller lag din egen hytte av tepper og puter innendørs. Inviter hele familien på hyttetur.

Planlegg vårens kjøkkenhagen sammen med barna. Du kan allerede nå sette poteter.

Lag en liste med alt dere gleder dere til å gjøre når hverdagen vender tilbake til normalen.

Kom deg ut på tur i nærområdet. Sett deg et mål om å besøke to nye steder i din egen hjemkommune.

Rydd og ommøbler på barnerommet sammen med barna.

Lag en fin påskemiddag sammen. La barna få bestemme meny, og fordel hvem som har ansvar for hvilken rett. Pynt bordet og spis sammen uten skjerm.

La barna vær fotograf for en dag. Hva ser de gjennom kamera? Hva er de opptatt av? Spennende for små og store.

Se på bilder sammen. Barn elsker å se bilder av seg selv den gang de var mindre. Les mer

Logg deg på familielivet

Tilbake hos familien Hjørnevik fortsetter ideene å strømme på. Brødrene har snappet opp flere festlige utfordringer på Youtube.

Vebjørn har testet ut hvor lenge han klarer å trikse med en dorull.

– Rekorden er 11, forteller han fornøyd. Far skal teste om han klarer å klatre rundt et bord. Mor går for stille lengde.

Guttene har også funnet frem til helt nye prosjekter. Emil har begynt å strikke, mens storebror Vebjørn har prøvd seg på fingerhekling.

Etter uker med kombinasjonen jobb og hjemmeskole, skal det blir godt å koble helt av.

– Vi må logge oss av mobilen for å logge oss på familielivet. Da går ting ofte av selv. Om det skulle komme noe godt ut av koronapandemien, så er det at vi blir tvunget til å gire litt ned, mener Asbjørn.