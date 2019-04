Yr melder om strålende vær fra skyfri himmel, minusgrader i begynnelsen av uka og noen få plussgrader når helligdagene setter inn. Og sol så langt øyet kan se.

I alpinanleggene er det godt med snø, kaldt og hardt fra formiddagen av, men når sola tar tak, går det mot påskeslush i løypene. Litt verre er det nok i langrennssporet.

Under kan du lese hvordan forholdene er for de ulike skisentrene i regionen:

Sirdal skisenter, Tjørhomfjellet og Ålsheia

For Sirdal skisenter ser påsken lys ut. Her startet man påsken med å ha svært mange heiser i drift og et fullt program.

– Det står faktisk bra til. Vi starter påsken med å ha åtte av ti heiser åpne. Alt i alt ser det ganske positivt ut. Jeg tror det kommer til å komme mange besøkende. Det er meldt strålende vær, så vi har et stappfullt program med aktiviteter, konkurranser og afterski, sier daglig leder ved Sirdal skisenter, Tarjei Sporastøyl.

Skitrekket åpnet allerede andre helgen i desember

Sauda skisenter

Sauda skisenter

– Det har ikke vært en vinter med mye snø, så det er ikke store mengder snø her, det har vært varmt dag og natt. Forholdene har blitt mer stabile nå. De fineste snøforholdene ligger nær den innerste fjellheisen, sier Lars Reidar Fosstveit, daglig leder ved Sauda Skisenter.

Saudal alpinsenter planlegger å holde alle skiheiser i drift over helgen. Videre skal de vurdere forholdene.

– Det er fullt mulig å være i fjellet. De som skal på langrenn må nok bære skiene lengre, men det er mulig å få gå på ski i påsken. En påske med mye sol blir det uansett, sier Fosstveit.

Røldal skisenter

Røldal skisenter

– Anlegget er ferdig preppet og klargjort. Nå holder vi på med siste finjustering på heisene før alt er klart, sier Oddvar Bratteteig, daglig leder i Røldal skisenter fredag morgen.

Skisenteret planlegger å holde åpent hver dag gjennom hele påsken. Alle heiser og nedfarter er åpne.

– Forholdene er kjempefine. Det er påskeføre: Hardt fra morgenen av og så smelter det i sola utover dagen. De siste dagene har det vært såpass kaldt her oppe at det ikke har smeltet i det hele tatt i den øverste delen. Værmeldingene for påsken tyder på at det vil bli påskeslushføre, sier Bratteteig.

Skisenteret forbereder også flere arrangementer både for barn og voksne gjennom påsken.

– Det er bare å komme til fjells og finne frem solkremen, sier Bratteteig.

Haukelifjell skisenter

– Her er det godt med snø og knallblå himmel. Ganske kaldt også, faktisk. Det er positivt med tanke på snøsmelting, sier Stine Vastlien Vinje, som er daglig leder ved Haukelifjell skisenter.

Hun sier at fem av seks skiheiser er i drift. For at den sjette skal holdes åpen må det være mer snø.

– Vi har snø nok til hele påsken. Forholdene er meget gode, men det er mindre snø denne påsken enn tidligere år, sier Vastlien Vinje, som venter storinnrykk av skiglade mennesker torsdag.

– Vi er klare, sier hun.

Hovden alpinsenter

Også ved Hoved alpinsenter meldes det om gode forhold. Daglig leder, Sture Christian Bodahl-Kilegård, sier til Aftenbladet at en når hele løypenettet med heisene som er i drift, og, vel så viktig, at det er godt med snø i løypene.

– Det er nok litt skrint i terrenget, men i løypene er det gode forhold. Vi har tatt høyde for den sene påsken, og produsert mye kunstsnø. Denne hjelper også til slik at natursnøen ikke forsvinner, sier Dahle-Kilgård, som melder om kalde netter og solfylte dager.

– I natt var det minus ti. Ifølge Yr skal det riktig nok bli litt mildere i tiden som kommer, men Yr har vært uberegnelige som en sitronsprut så vi tar en dag av gangen. Enn så lenge tærer ikke solen for mye på snøen så dette blir en flott skipåske, sier den daglige lederen.

Fidjeland skitrekk

– Vi ligger godt an her. Det er gode snøforhold, så påsken skal gå fint. Vi regner med å holde det åpent store deler av påske. Det er været som bestemmer om vi holder åpent. . Værmeldingene ser positive ut, og det samme er vi, sier driftsleder ved Fidjeland skitrekk, Torbjørn Tjensvoll.

Ådneram skitrekk

– Skikkelig påskestemning hos oss, sier Ånen Ådneram, som er daglig leder i Ådneram skitrekk.

Klokka 10.00 lørdag morgen sier han at det begynner å sige folk inn i bakkene.

– Det er kanskje litt tidlig ennå. Folk har jo hele uka på seg. I forrige uke produserte vi masse snø så den kommer til å vare hele påsken. Alle heisene er i drift, sier Ådneram, som melder om kjempeforhold.

Gullingen skisenter

– Det begynner å bli lite snø her i likhet med de fleste andre skisentrene . Vi håper på at det holder seg fint på lørdag, så tar vi det tar som det kommer denne påsken. Vi gjør det vi kan, sier daglig leder ved Gullingen skisenter, Jan Nilsen.

Stavtjørn alpinsenter

– Det er greit lagt opp her. Vi har greie forhold for påsken. Det er mest kunstsnø, og litt naturlig snø. Det er en god blanding. Vi kommer til å ha åpent gjennom hele påsken. Det blir fint vær hele påskeferien, så vi satser på mange besøkende, sier daglig leder ved Stavtjørn Alpinsenter, Steinar Bjordal.

Gilja Alpin

– Det er ikke noe snø her, så bakken er stengt i bakken. Det er ikke planer om at alpinsenter skal være i drift denne påsken, sier driftsleder ved Gilja alpin, Idar Gilje.

Krågeland Alpinsenter

– Skibakken passer bedre for offroad sykling enn for å stå på ski . Det er ikke snø å finne der, sier eier av Krågeland Alpinsenter, Guttorm Lindefjell.

Bjørnestad skisenter

– Det finnes ikke et snøfnugg her. Lenge siden vi har sett så lite snøproduksjon. Vi har ikke vært åpne i vinter. Vi er også stengt denne påsken, sier daglig leder ved Bjørnestad Skisenter, Inge Rune Samslått.

Ljosland

Forholdene her er ganske bra etter en forholdsvis fattig vinter. Overraskende bra. Det blir en spennende påske. Det blir arrangementer også, som påskeeggjakt, sier daglig leder Gunvor Ljosland ved Ljosland skisenter.

Eikerapen

Hos oss har vi kastet inn håndkleet. Det er for lite snø til å ha åpen bakke. Vi skal fortsatt ha forskjellige påskeaktiviteter her som det er mulig å delta på, sier styreleder Rolf Martin Nygård, styreleder i Eikerapen Alpinsenter AS.