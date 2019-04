Batterijakt ga Stavanger-elever 20.000 kroner

Print

– Elevene har gått på jakt etter batterier hjemme, i nabolaget og hos slekt og venner. De har jaktet etter batterier seint og tidlig med et enormt engasjement. En ekstra bonus er det at det har vært utrolig sammensveisede for klassen, forteller Hege Sannung, kontaktlærer for 4b ved Vardeneset skole.

Klassen kom på 2. plass i «Batterijakten», som er en landsomfattende konkurransen i regi av Miljøagentene, etter å ha samlet inn 942 kilo batterier i løpet av tre uker. Premien: En sjekk på 20.000 kroner en stor sjokoladekake!

Vardeneset skole

Batterijakten er en klassekonkurranse for 4. klasse, hvor elevene skal samle inn brukte batterier, og sørge for at de gjenvinnes i stedet for at de havner i søpla, eller enda verre – i naturen.

