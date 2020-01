KrF har hasteinnkalt til landsstyremøte

KrF har hasteinnkalt landsstyret til et møte mandag klokka 14.30, melder avisa Dagen.

Innkallingen kommer like etter at det ble kjent at Frp går ut av regjeringen.

