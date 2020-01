Vil skape egen arbeidsplass på nedlagt minkfarm, får tommelen ned av Fylkesmannen

Hun var en av de to kvinnene som startet det populære Kjøkkenet på Bryne. Nå var svenske Sofia Edbæk klar for ny satsing: Kortreist mat, servert fra eget drivhus som en ny rasteplass til turfolket rundt Frøylandsvatnet.

Dette området hadde tidligere ni minkhus. Det har ikke hatt ordinær landbruksdrift etter at det i 2017 ble overtatt av Gisle Rugland og Sofia Edbæk . Nå vil hun dyrke grønnsaker som skal selges i en ny drivhus-kafe, han vil fortsette i sin oljejobb. Foto: Geir Sveen

Men Fylkesmannen sier nei til en slik aktivitet på den tidligere pelsdyrfarmen.

– Alle var så positive. Nå vet jeg ikke hvordan det vil gå, sier 48-åringen, som igjen var fullt bestemt på å skape sin egen arbeidsplass etter 17 år med Kjøkkenet som livsstil.

For innsatsen med serveringsstedet i Storgata ble hun og Kari Haug Hansen hedret med byutviklingsprisen på Bryne. For ett år siden takket Sofia for seg og har siden stått uten arbeid, mens hun har drømt om og planlagt sin nye satsing etter mal hjemme fra Sverige.

Fotballfrue ble værende

Egentlig skulle hun bare være her i landet en kort periode. Hun kom til Bryne sammen med fotballspilleren Göran Bergort i 1997, men de to skilte lag.

– Og jeg ble bare igjen, forklarer Sofia.

Hun ble etablert med ny mann, Gisle Rugland fra Brusand og sammen står de nå på sin nye base på Serigstad, med flott utsikt over Frøylandsvatnet og blar fram bilder på mobilen som viser hva de har tenkt å gjøre på området som før hadde ni minkhus.

De vil bygge et 120 kvadratmeter stort drivhus, ikke et som ligner på de store produksjonsanleggene på Jæren. Nei, det skal være hvitmalt og av tre, slik man for eksempel finner i Djurgården utenfor Stockholm.

– På mange plasser i Sverige er det slike drivhus som tilbyr litt servering og noen aktiviteter, ofte i tilknytning til turområder. Sjøl var vi ikke klar over at det er så mange som går tur forbi oss, enten på vei bare til Njåskogen eller rundt Frøylandsvatnet, forklarer paret.

Boller og bryllup

De har startet med litt grønnsaker, litt urter. Gisle har allerede en liten traktor, og fikk nettopp kjøpt en brukt to skjærs plog for 500 kroner. Han skal fortsatt jobbe i oljen. De har også installert en vedfyrt pizzaovn, som kan sørge for ferske boller til familier på tur. Kanskje kunne drivhuset også egne seg for selskap og bryllup. Sofia skulle drive plassen, med litt hjelp.

Det var planen. Paret følte de nærmest ble heiet fram. Kommunen ga dem «landbruk pluss» en brosjyre som oppfordret til stedbunden næring: Og i tur og orden sa både vernemyndighetene, Statens vegvesen og alle naboene rundt ja til planene.

Men tidligere i uken kunne Aftenbladet fortelle dem at rådmannen i Time torsdag 23. november legger saken fram for lokal utvikling med negativ innstilling, etter at Fylkesmannen i Rogaland har satt foten ned.

Har ingen drift i dag

Det dreier seg om et område på 4,9 dekar, hvorav 2,1 dekar er fulldyrket, som ligger i et LNF-område og i et kjerneområde for landbruk i Regionplanen for Jæren. Jorda rundt husene brukes privat til to hester, men datteren som hadde hestene skal reise bort for å studere.

– Det må da være bedre for alle at vi får lov til dyrke grønnsaker der og at det kan bli en plass for folk på tur enn at alt bare blir liggende tomt, tenker paret på Serigstad.

De har også søkt om å bruke 250 kvadratmeter av eiendommen til parkering og de skriver i søknaden at de vil tilbakeføre 2 mål fra dårlig til god jord for dyrking.

Må ha en restriktiv linje

Men fylkesmannen skriver dette:

«Det er eit forholdsvis stort press på å etablere andre næringar enn landbruk i landbruksområda, både i fylket generelt og på Jæren. Dette er både knytt til

søknader om oppføring av nye bygningar, og til søknader om endra bruk av eksisterande bygningar. Det er derfor viktig at kommunane har ei restriktiv linje når det gjeld søknader om etablering av andre næringar enn landbruk sentralt i aktive jordbruksområde som det aktuelle. I slike område er det viktig at det ikkje vert etablert publikumsretta eller trafikkintensive verksemder som kan komme i konflikt med landbruket. Bruk av driftsbygningar til passiv lagerbruk kan vere akseptabelt. Den planlagde drifta i denne saka kan derimot ikkje reknast som passiv næringsbruk og vil generera trafikk ved åpen cafe, selskap og arrangement. Dette kan føre til

driftsmessige ulemper for landbruksdrifta i området.»

Rådmannen i Time slutter seg til dette, men ser gjerne at paret starter med frukt og grønnsaker på en eiendom som ikke har hatt landbruksdrift på flere år.

- Varene kan eventuelt selges gjennom Reko-ring eller andre gårdrsutsalg. Dette vil være i samsvar med gjeldende plan, skriver rådmannen.

