Frp-topper: Visste ikke at IS-siktet kvinne skulle hentes hjem

Flere Frp-topper sier at de ikke visste at Høyre, KrF og Venstre i regjeringen hadde gått sammen om å hente hjem den IS-siktede kvinnen og hennes to barn.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi leste i Aftenposten at den IS-siktede kvinnen og hennes to barn skulle hentes hjem til Norge. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi skriver i en tekstmelding til VG at han fikk vite om hjemhentingen gjennom mediene.

– At UD nå hentet hjem mor og barn, fikk jeg vite via Aftenposten, skriver Limi.

Heller ikke Per-Willy Amundsen og Christian Tybring-Gjedde, som i likhet med Limi sitter i den utvidede forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget, var klar over at den terrorsiktede kvinnen og hennes to barn skulle hentes hjem.

– Dette er overraskende, og jeg er uenig i beslutningen. Frp har vært prinsipielt imot å ta IS-kvinnen tilbake hele tiden, sa Tybring-Gjedde til Aftenposten onsdag.

Da nyheten om hjemhentingen ble kjent, var Frp-toppene fra komiteen på reise i Nord-Norge.

Den utvidede utenrikskomiteen skal ha blitt orientert om arbeidet med å hente barna ut, men selve beslutningen om hjemhentingen visste ingen av Frps medlemmer før de allerede var på vei mot Norge, skriver VG

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) skriver i en epost til avisen at den utvidede utenrikskomiteen ble også orientert om arbeidet med en mulig hjemhenting. Det skjedde i starten av oktober. Av hensyn til sikkerheten for familien og de som deltar i arbeidet, har de ikke kunnet dele detaljer om når og hvordan hjemhentingen skulle gjennomføres, skriver hun.

Publisert: Publisert 16. januar 2020 23:55

Mest lest akkurat nå