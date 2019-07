Her er programmet for Gladmat 2019

Gladmatfestivalen arrangeres for 21. gang, og byr på et bredt program med et par nye innslag. Fagprogrammet «Kokepunktet» flyttes ut til publikum og det blir besøk hos Margunn Uelands kjøkkenhage på Eiganes, og sanketur med Kristine Enger på Tungenes. I tillegg til Gladmatturer i samarbeid med Turistforeningen.

Festivalen er delt inn i fem temaområder:

Malt og Humle: Her finner du øl og cider i alle smaker og varianter. Smak på Norge: Små og store produsenter fra hele landet. Smak på verden: Internasjonale smaker og matretter. Torget: Regionens lokalmat. Blågrønt: Gratis matkurs for barn.

Tema for årets Gladmat er vekst. Foredragsholdere og fagfolk skal informere og opplyse publikum om emner som andelsgård, kjøkkenhager, mathelse og matsvinn.

Les også:

Her er programmet for Gladmatfestivalen 2019:

Onsdag 24. juli

12.00: Åpning av Gladmatfestivalen 2019, Torget Matkurs for barn med NKL Rogaland, Blågrønt Matkurs for barn med Fra Hage til mage / Iver & Evne, Blågrønt

12.15: Utdeling av Matkulturprisen 2019, Torget. Deles ut av Chaîne des Rôtisseurs

12.20: Utdeling av Spesialitetsheder, Torget. Deles ut av Matmerk til en av Rogalands dyktige lokalmatprodusenter

12.25: Musikalsk innslag fra kammermusikfestivalen, Torget

13.00: Matkurs for barn med NKL Rogaland, Blågrønt Matkurs for barn med Fra Hage til mage / Iver & Evne, Blågrønt

14.00: Matkurs for barn med NKL Rogaland, Blågrønt Konsert med Finding Neo, Torget Produsentpresentasjon med Jean-Marc Brocard på Gaffel & Karaffel sin stand

14.30: Kokepunktet: Lise-Lotte Ask Henriksen, Honey & Roots, Torget

15.00: Matkurs for barn med NKL Rogaland, Blågrønt Kokepunktet: Ingunn og Johan Anstensrud, Den Sorte Havre, Smak på Norge

15.30: Kokepunktet: Johan Swahn, Sensorisk markedsføring, Torget

16.00: Matkurs for barn med NKL Rogaland, Blågrønt Matkurs for barn med Fra Hage til mage / Iver & Evne, Blågrønt Kokepunktet: Omvisning i Margunn Uelands kjøkkenhage på Eiganes Kokepunktet: Mette Nygård Havre, Torget Amerikansk Barbeque med grillandslaget (The Norwegian National Barbecue Team), Harry Pepper sin stand

16.30: Kokepunktet: Idar Håland fra Håland kjøtt, Smak på Norge

17.00: Kokepunktet: Kristine Enger – Ordfører i Randaberg, Smak på Norge

17.30: Kokepunktet: Bjørn Roth fra Nofima, Malt & Humle

18.00: Fredsmåltid i Domkirken, arrangeres i samarbeid med Ostehuset, Den Norske Kirke og Kirkelig dialogsenter Matglad – sommerens smakfulle eventyr! på EG&DU

19.00: La Famiglia, Renaa:Matbaren

Torsdag 25. juli

10.30: Gladmattur med turkafé på Gramstad/Dalsnuten, i samarbeid med Stavanger Turistforening

11.30: Matkurs for barn med Fra Hage til mage / Iver & Evne, Blågrønt

12.00: Matkurs for barn med NKL Rogaland, Blågrønt Gladmats seniorlunsj, Ostehuset Domkirkeplassen. Sommerens hjerteligste lunsj som arrangeres i samarbeid med Sesam Kokepunktet: Omvisning i Margunn Uelands kjøkkenhage på Eiganes

12.30: Kokepunktet: Lise-Lotte Ask Henriksen – Honey & Roots, Torget

13.00: Kokepunktet: Hva gjør vi med matsvinn? Samtale som ledes av Harald Birkevold, med blant andre Mette Nygård Havre, Smak på Norge Matkurs for barn med NKL Rogaland, Blågrønt Matkurs for barn med Fra Hage til mage / Iver & Evne, Blågrønt Kokepunktet: Sissel Beate Rønning fra Nofima, Torget

13.30: Kokepunktet: Ingunn og Johan Anstensrud fra Den Sorte Havre, Smak på Norge

14.00: Den glade Dåpsdagen, Domkirken. I samarbeid med Den Norske Kirke Konsert Rune Ellertsen, Torget Matkurs for barn med NKL Rogaland, Blågrønt Kokkekonkurranse, Smak på Norge: 20 minutter, 1 Mystery basket, hvem får det beste resultatet? Ledet av Kjartan Skjelde

14.30: Kokkekonkurranse, Smak på Norge: 20 minutter, 1 Mystery basket, hvem får det beste resultatet? Ledet av Kjartan Skjelde Kokepunktet: Mette Nygård Havre, Torget

15.00: Matkurs for barn med NKL Rogaland, Blågrønt Kokkekonkurranse, Smak på Norge: 20 minutter, 1 Mystery basket, hvem får det beste resultatet? Ledet av Kjartan Skjelde Kokepunktet: Marianne Hovelsrud fra Hovelsrud Gård. Torget

15.30: Kokepunktet: Anne Marte og Kristoffer Evang fra Ask Gård Foredling, Smak på Norge

16.00: Matkurs for barn med NKL Rogaland, Blågrønt Matkurs for barn med Fra Hage til mage / Iver & Evne, Blågrønt Kokepunktet: Sissel Beate Rønning fra Nofima, Torget Amerikansk Barbeque med Grillandslaget (The Norwegian National Barbecue Team) på Harry Pepper sin stand

16.30: Kokepunktet: Idar Håland fra Håland kjøtt, Smak på Norge

17.00: Kokepunktet: Kristine Enger, Ordfører i Randaberg, Smak på Norge

17.30: Kokepunktet Malt & Humle Bjørn Roth, Nofima

18.00: Matglad, sommerens smakfulle eventyr! hos EG&DU

18.30: Starlight Dinnershow Gladmat Spesial på Gaffel & Karaffel

19.00: Det Glade Langbord på Ostehuset Domkirkeplassen La Famiglia på Renaa:Matbaren

Fredag 26. juli

11.30: Matkurs for barn med Fra Hage til mage / Iver & Evne, Blågrønt

12.00: Matkurs for barn med NKL Rogaland, Blågrønt Kokepunktet: Omvisning i Margunn Uelands kjøkkenhage på Eiganes Kokepunktet: Marianne Hovelsrud fra Hovelsrud Gård, Torget

12.30: Gladmats Næringslivslunsj på Fish & Cow: Årets morsomste lunsj Kokepunktet: Kåre Wiig fra Miljøgartneriet, Torget

13.00: Kokepunktet: Lise-Lotte Ask Henriksen fra Honey & Roots, Torget Matkurs for barn med NKL Rogaland, Blågrønt Matkurs for barn med Fra Hage til mage / Iver & Evne, Blågrønt Kokepunktet: Sanketur med Kristine Enger, ordfører i Randaberg, på Tungenes

13.30: Kokepunktet: Anne Marte og Kristoffer Evang fra Ask Gård Foredling, Smak på Norge Kokepunktet: Tomatfestivalen, Torget

14.00: Konsert med Valp på Torget Produsentpresentasjon med Jean-Marc Brocard på Gaffel & Karaffel sin stand Matkurs for barn med NKL Rogaland, Blågrønt Juniorenes matredderkamp med Fra hage til mage og Mette Nygård Havre, Smak på Norge

14.30: Kokkekonkurranse, Smak på Norge: 20 minutter, 1 Mystery basket, hvem får det beste resultatet? Ledet av Kjartan Skjelde Kokepunktet: Sirdalsørret v/ Runar Blakstad og Andreas Lindhom, Torget

15.00: Matkurs for barn med NKL Rogaland, Blågrønt Kokkekonkurranse, Smak på Norge: 20 minutter, 1 Mystery basket, hvem får det beste resultatet? Ledet av Kjartan Skjelde Kokepunktet: Bodil Raustein fra Solbakken Andelsgård, Torget

15.30: Kokkekonkurranse, Smak på Norge: 20 minutter, 1 Mystery basket, hvem får det beste resultatet? Ledet av Kjartan Skjelde Kokepunktet: Dag Jørund Lønning – Jordboka I & II – Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling, Torget

16.00: Matkurs for barn med NKL Rogaland, Blågrønt Matkurs for barn med Fra Hage til mage / Iver & Evne, Blågrønt Kokepunktet: Mette Nygård Havre, Torget Amerikansk Barbeque med Grillandslaget (The Norwegian National Barbecue Team). Harry Pepper sin stand

16.30: Kokepunktet: Idar Håland fra Håland kjøtt, Torget

17.00: Last man standing – norgesmesterskap i chilispising med Chili Klaus, Hanekam

17.30: Kokepunktet: Bjørn Roth fra Nofima, Malt & Humle

18.00: Matglad – sommerens smakfulle eventyr! på EG&DU

19.00: Bistrovaganza på Renaa:Matbaren Det Glade Langbord på Ostehuset Domkirkeplassen

Lørdag 27. juli

11.30: Matkurs for barn med Fra Hage til mage / Iver & Evne, Blågrønt Kokepunktet: Idar Håland (Håland kjøtt), Stian Espedal (slakter Nofima), og Arthur Salte (bonde), Smak på Norge

12.00: Matkurs for barn med NKL Rogaland, Blågrønt Kokepunktet: Omvisning i Margunn Uelands kjøkkenhage på Eiganes Guidet tur gjennom mathistorien til Stavanger i samarbeid med Stavanger Turistforening

12.30: Kokepunktet: Lise-Lotte Ask Henriksen fra Honey & Roots, Torget

13.00: Matkurs for barn med NKL Rogaland, Blågrønt Matkurs for barn med Fra Hage til mage / Iver & Evne, Blågrønt Kokepunktet: Usman Mustaq fra EAT Foundation, Torget Kokkekonkurranse – Finale: Den beste fra dag 1 og den beste fra dag 2 møtes i finalen. Ledet av Kjartan Skjelde på scenen i Smak på Norge

14.00: Matkurs for barn med NKL Rogaland, Blågrønt Juniorenes matredderkamp med Fra Hage til mage og Mette Nygård Havre, Smak på Norge Konsert med Starpalace, Torget Produsentpresentasjon med Jean-Marc Brocard på Gaffel & Karaffel sin stand

15.00: Premieutdeling: Gladmatprisene 2019, Torget

15.30: Premieutdeling: Inge Steenslands Stiftelse sitt Gladmatstipend, Torget

16.00: Utdeling av Ingridprisen, Torget

Amerikansk Barbeque med Grillandslaget (The Norwegian National Barbecue Team) på Harry Pepper sin stand

17.30: Kokepunktet: Bjørn Roth, Nofima, Malt & Humle

18.00: Matglad – sommerens smakfulle eventyr! på EG&DU

18.30: Bistrovaganza på Renaa:Matbaren Helaften med KITA & Øyvind Næsheim og Mareike Wang på Magasinblaa / Deja Vu

Les mer på gladmat.no