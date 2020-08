Får 500.000 kroner av Sola kommune for tapt barndom

Jone Skartveit og et familiemedlem får utbetalt 500.000 kroner av Sola kommune. Partene inngikk forlik etter krav om oppreisning for tapt barndom. Kommunen erkjenner derimot ikke ansvar.

– Det ble en enighet om et pengebeløp for å ende en tvist. Det betyr ikke at kommunen kommer med en ansvarserkjennelse, sier kommunens advokat, Janne Karin Rasmussen.