Snart må du betale for parkering ved flere togstasjoner

Det var Jærbladet som først omtalte saken.

– Vi innfører pendlerparkering, som er en ordning for de stasjonene som har størst press på parkeringsplassene, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Paus i Bane NOR Eiendom til Jærbladet.

Parkeringsplassene ved stasjonene på Ganddal, Bryne og Egersund ble avgiftsbelagt fra og med 15. mai i år.

I løpet av november blir det innført betaling for parkering på Øksnavadporten, og til våren kommer også Klepp og Nærbø etter. Der stopper også planene foreløpig.

– Vi har per i dag ikke planer om å innføre betaling på de andre parkeringsplassene langs Jærbanen, sier Paus til Aftenbladet.

Samtidig med innføringen av betalt parkering ved Øksnavadporten stasjon utvides også parkeringsområdet, noe som vil gi cirka 30 nye parkeringsplasser.

Grunnen til at Bane NOR innfører betaling for parkering ved stasjonene, skal være at det er en del parkeringsplasser som opptas av folk som ikke reiser med toget. Via appen «Bane NOR Parkering» kan pendlere nå betale 100 kroner for parkering i 30 dager, under forutsetning av at den reisende har en periodebillett for toget.

Bane NOR: Flere togstasjoner får parkeringsavgift

Skal ikke tjene penger

Her vil for eksempel en Hjem-Jobb-Hjem-billett være gyldig.

Paus tror ikke det vil føre til at færre tar tog.

– Med denne prisen vil det ikke føre til at færre tar tog. Vi har innført betaling flere steder – med god erfaring, og innfører det først og fremst på steder hvor det er fullt. På denne måten får vi mer kontroll på at det er reisende som benytter seg av tilbudet, og vi ser at det mange steder har blitt lettere å finne ledige plasser, sier Paus.

– Så dere skal ikke tjene penger?

– Nei. Vi skal ha kontroll og sikre god utnyttelse av plassen. Derfor får vi også inn et parkeringsselskap til å håndheve reglene. Det er ikke snakk om å tjene penger, sier hun.

Mellom 17.00 og 05.00 i ukedagene i tillegg til helgene, kan alle stå gratis på pendlerplassene. Det er også satt av en del plasser hvor folk kan betale for å stå én dag. Der vil prisen være 40 kroner døgnet.