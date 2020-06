Hernes gir seg som gruppeleder i Høyre

Stavanger Høyres ordførerkandidat ved siste valg, John Peter Hernes (60), gir fra seg gruppeledervervet til Sissel Knutsen Hegdal (54).

John Peter Hernes (H) får avløsning som gruppeleder i Høyre. Han fortsetter som blå heldagspolitiker i Stavanger, men har i tillegg flere grønne prosjekter som han vil bruke tid på. Foto: Kristian Jacobsen

Hernes orienterte Høyres bystyregruppe om beslutningen onsdag kveld. Overfor Aftenbladet sier han at skiftet skjer fordi det er på tide å slippe Knutsen Hegdal til i gruppelederrollen.

– Jeg har vært gruppeleder i ni år. Sissel har vært nestleder. Nå bytter vi, slik at hun får en bedre mulighet til å bygge sin offentlige profil framover.

Til Aftenbladet sier Knutsen Hegdal at hun er svært glad for muligheten til å jobbe som gruppeleder, men at dette på ingen måte er ensbetydende med at det blir hun som leder Stavanger Høyre ved kommunevalget i 2023.

Hernes svarer slik når Aftenbladet spør om det ikke er akkurat det som ligger i kortene:

– Det vil være opp til nominasjonskomiteen. Sissel Knutsen Hegdal vil sikkert være en glimrende kandidat, som jeg gjerne vil være med på å bygge opp. Ellers har vi mange talenter i vår nye bystyregruppe. Målet er at vi skal ha tre, fire, fem kandidater å velge mellom.

– Men deg blir det ikke?

– Jeg vil ikke utelukke det, heller. Jeg kommer ikke til å gi meg i politikken, selv om jeg nå går av som gruppeleder. Jeg fortsetter som kommunalråd og heldagspolitiker, i hvert fall ut perioden. Jeg er helt sikker på at jeg også står på listen neste gang, sier Hernes.

– Hvor skuffet var du egentlig da Høyre ikke lyktes med å fortsette sine 24 år som styringsparti i Stavanger?

– Jeg tenkte aldri at det var en selvfølge at vi skulle fortsette. Begge de to siste valgene var det helt på håret at Høyre beholdt ordføreren. Derfor var jeg hele tiden klar over at det var en reell risiko. Det er klart resultatet er viktig når man har jobbet så hardt og så lenge i en valgkamp, men jeg tror at selv mine nærmeste var overrasket over hvor konstruktiv jeg var da resultatet først var klart.

– I etterpåklokskapens klare lys: Er det noe du og Høyre burde gjort annerledes, som kunne gitt et annet resultat?

- Jeg tror ikke det. Det var bompengesaken som avgjorde valget. Vi valgte å stå for det vedtaket som var gjort tidligere, da nesten enstemmig politisk. Vi gikk ned fra 35 prosent på vårparten til 25 prosent ved valget. Samtidig så vi akkurat det samme i byer der Høyre forsøkte å snu i synet på bompenger, som for eksempel i Drammen. Der gjorde partiet også et dårlig valg. Når det gjaldt forhandlingene etter valget, sa FNB alt på valgnatten at de gikk til den andre siden. Da var løpet kjørt, og det var ikke så mye annet å gjøre enn å begynne å jobbe på en annen måte, i opposisjon, sier Hernes.

– Er det din beslutning å tre tilbake nå, eller er det andre i Høyre som mener det er på tide med en ny leder?

– Det er ingen i Høyre som har bedt meg om å trekke meg. Sissel og jeg ble valgt av en samlet gruppe til gruppestyre, og vi har vist at vi fungerer godt som team. Nå bytter vi litt på posisjonene, og tror at det vil gi mer positiv energi og vitalisere gruppen enda mer. For mitt vedkommende betyr det at jeg kan være litt frekkere og spissere i debattene. Som gruppeleder snakker man mer på vegne av hele gruppen, sier Hernes.

Vil kjøpe småbruk

60-åringen fra Madla har for øvrig flere større private prosjekt på gang.

Denne uken kunne Øyposten fortelle at Hernes og familie er på utkikk etter en gård eller småbruk. Sist helg var det visning to steder på Fogn og en tredje plass på Finnøy, uten at noe er spikret ennå.

– Det må ligge i Stavanger kommune, og med kommunesammenslåingen har heldigvis utvalget eiendommer blitt større. Aller helst ville jeg hatt noe innen sykkelavstand fra byen, sier Hernes om drømmeplassen.

– Jeg er bygningsingeniør, og vil gjerne bruke den kunnskapen mer, for eksempel på et bruk der våningshuset er forfalt og må bygges opp igjen. Jeg har blant annet sett flere som har bygd nytt hus inne i et stort drivhus, blant annet for å redusere strømforbruket. Det kunne jeg hatt lyst til å få til, selv også. Jeg er opptatt av dette med bærekraft, og er alt godt i gang med både potetdyrking og drivhus i hagen. Det er noe jeg vil bruke mer tid på, sier Hernes.

Skriver bok

I tillegg er kommunalråden i god gang med et bokprosjekt som handler om hva hver og en kan gjøre for miljøet, og hva som virkelig monner.

– Arbeidstittelen er «Hvordan redde verden, beholde jobben og ikke dø av kjedsomhet». Den handler om hva vi kan gjøre som faktisk betyr noe, og hva som bare er symbolhandlinger uten virkning i det hele tatt, sier John Peter Hernes.