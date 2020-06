Nå avgjøres striden om høyhuset i Stavanger sentrum

Knud Holms gate 8, slik arkitekten mener det vil se ut fra østsiden av Breiavatnet. Radisson Atlantic Hotel til høyre. Foto: Schmidt Hammer Lassen

For å rekke kommunestyret før sommerferien har utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) et ekstramøte tirsdag for å behandle det omstridte høyhuset i Knud Holms gate.