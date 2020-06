Drapssiktet i Haugesund ønsker ikke å forklare seg

37-åringen som er siktet for drapet på en Kjartan Slettemoen Hodne i Haugesund tirsdag, ønsker likevel ikke å seg for politiet fredag.

Fra politiaksjonen i Haraldsgata i Haugesund tirsdag, der en 35 år gammel mann ble knivdrept. Foto: Jostein Viestad

Elisabeth Bie

Etter planen skulle den 37 år gamle mannen blitt avhørt fredag. Men han har via sin forsvarer meddelt at han likevel ikke ønsker å forklare seg for politiet i dag.

Ole Christian Paasche er den drapssiktede 37-åringens forsvarer. Foto: Jostein Viestad

– Vi vil forsøke å avhøre ham på et senere tidspunkt, men vi vet ikke når dette skjer. Politiet er interessert i å avhøre siktede så snart han er klar for dette, sier påtaleansvarlig Øyvind Bore.

Fare for bevisforspillelse

Siktede ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, herav to uker i full isolasjon, samt med medieforbud. Dette var i tråd med påtalemyndighetens begjæring.

– Bakgrunnen for begjæringen er bevisforspillelsesfare. Siktede har tatt betenkningstid, sier Bore.

Har sikret seg video

De kriminaltekniske undersøkelsene på åstedet og i et tilstøtende bygg er foreløpig avrundet, men politiet fortsetter det taktiske arbeidet.

– Politiet arbeider fortsatt med å kartlegge hendelsesforløpet gjennom avhør av vitner. Det jobbes også med sikring og gjennomgang av mobile enheter, forklarer Bore.

Politiet har innhentet video fra deler av hendelsen, både fra vitner og overvåkingskamera i sentrum. For å få et best mulig bilde av hva som har skjedd, ikke minst i forkant hendelsen, er politiet interessert i tips fra publikum.