Vaktholdet rundt Domkirken styrkes etter nytt branntilløp: – Svært bekymringsfullt

BEKYMRET: Arne Mossige og Bengt Frantzen synes begge de påsatte brannene er bekymringsfulle. Foto: Fredrik Refvem

Natt til tirsdag ble to trær rett ved Domkirken påtent for andre gang på to uker. Nå økes vaktholdet og det vil bli satt opp kameraovervåkning rundt kirken.