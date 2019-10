Fire menn risikerer seks år i fengsel etter narkotikabeslag i Os

Før jul i fjor ble fire menn pågrepet av politiet i Os i nærheten av Halhjem kai.

Tre av dem er fra Vestlandet, mens en av dem er dansk statsborger, opplyste politiet i mars.

Nå har statsadvokaten i Hordaland tiltalt fire menn for befatning med 150 kilo hasj, verdt 10–15 millioner kroner, melder BA.

Rettssak i februar

To av de tiltalte er i 20-årene, mens de to andre er i 30- og 40-årene. De er alle kjent for politiet fra tidligere.

Rettssaken er berammet for Bergen tingrett i midten av februar neste år, og det er satt av fem dager til rettsforhandlingene, skriver avisen.

Politiet

Strafferammen for alvorlig narkotikakriminalitet er 15 år i fengsel.

For hasjsmugling i denne størrelsesorden ligger strafferammen på fem–seks års ubetinget fengsel, opplyser politiadvokat Asbjørn Onarheim overfor BA.

Fergepassasjerer fattet mistanke

Det var den 13. desember i fjor at passasjerer på fergen mellom Sandvikvåg og Halhjem fattet mistanke til tre menn om bord. Passasjerene varslet politiet som tok tipset alvorlig.

Politiet

En patrulje på Os rykket ut, og i bilen som de tre disponerte ble det funnet 150 kilo hasj.

Politiet uttalte i vår at stoffet ble fraktet fra Danmark til Sørlandet i en seilbåt. Seilbåten ble funnet et sted på Sørlandet, og er eid av en av de siktede i saken.

Politiet mener at i hvert fall noen av mennene var med på turen fra Danmark til Norge.

Politiadvokat Asbjørn Onarheim roste passasjerene som fattet mistanke til mennene og varslet.