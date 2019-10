Wedler går ut av Frp

Christian Wedler slapp nyheten overfor Aftenbladet en drøy time før det konstituerende møtet i det nye kommunestyret i Nye Stavanger mandag. Møtet starter klokken 14.

Wedler trakk seg i sommer som ordførerkandidat for Frp etter at han ble politianmeldt av kemneren i Stavanger etter at selskapet hans Stavanger Kamelutleie gikk konkurs i desember i fjor. Nylig ble Wedler ilagt et forelegg av påtalemyndigheten på 26.500 kroner for ikke å ha satt av skattetrekk til ansatte på egen konto.

Nå takker han for seg i sitt gamle parti.

Wedler: - Ønsker Frp alt godt

– Jeg vil møte som uavhengig i det nye kommunestyret. Jeg har i dag hatt et møte med partigruppen, der jeg har opplyst om dette. Jeg ser det som naturlig at jeg ikke betaler kontigenten min i partiet for i år – det er min måte å si at jeg ikke vil representere Frp. Men jeg ønsker Frp alt godt framover, sier Wedler til Aftenbladet.

Wedler sier at mange i partiet har hatt det vanskelig som en følge av de problemene han har hatt, og at han plutselig trakk seg før valgkampen tok til for alvor.

– Er det av hensyn til partiet at du nå trekker deg ut?

– Jeg var ikke en del av årets valgkamp. Derfor har jeg heller ikke lyst til å binde meg til en gruppe. Jeg ønsker å fristille meg.

– Er planen å være uavhengig i de neste fire årene eller ønsker du å melde deg inn i et annet parti?

– Jeg er liberalist. Hvis Sp endrer politikken sin radikalt, eller Ap og Høyre for den del, så hvem vet. Men det er ikke sannsynlig. Jeg ser for meg å være uavhengig, sier Wedler.

Gruppeleder i fire år

Wedler har ikke fått plass i noe utvalg i det nye kommunestyret. Wedler har vært Frp-representant i de to siste periodene i Stavanger bystyre, og han har vært gruppeleder for Frp i de siste fire årene.