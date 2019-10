– Bravo, endelig! utbryter nabo Tore Tysdal og hever det norske flagget. Ved siden av ham står døtrene Liva (5), Tilja (3) og i vogna ligger Helena på fire måneder og flirer. Alle tre fremtidige elever på Kleivane skole som skal stå klar til skolestart i 2021. Ved siden av skolen skal det også bygges flerbrukshall og fotballbane.

– Jeg har ikke våget å tro at det blir skole i Kleivane før nå når jeg ser at Wirak tar første spadetak. Dette har vi jobbet lenge for, sier Tysdal, som flyttet inn i nytt hus i Kleivane i 2015.

– Tegningene og planene ser helt fantastiske ut, skryter han.

De siste årene har Tysdal kjempet, kranglet, argumentert og diskutert med politikerne for å få på plass den nye skolen, som lå inne i planene allerede i 2012.

Skolen har vært en het potet i Sandnes i flere år. Foreldre og beboere i Kleivane følte seg lurt da det politiske flertallet Ap, Frp og Sp utsatte byggestart flere ganger fordi de mente det ikke var bruk for ny skole i området.

Nytt navn

I 2018 ombestemte politikerne seg og mente det likevel var behov for å få fortgang i byggingen av ny skole.

– Dette er en stor dag for dere. Skolen får en stor aula som vil bli et samlingspunkt for hele bydelen. Her skal det være plass til læring, kultur og idrett, sa Wirak til de fremmøtte før han satte seg inn i gravemaskinen.

Fremtidige elever fra Skaarlia barnehage og Kleivane barnehage jublet og veivet med norske flagg.

– Jeg skal gå på den nye skolen, roper Sophie (5) fornøyd.

Skolen som i alle år har vært omtalt som Skaarlia skole får navnet Kleivane skole. Det ble bestemt i utvalg for kultur og oppvekst tirsdag denne uken.

Illustrasjon: Arkipartner / Sandnes Eiendomsselskap

– Viktigste er trygg skolevei

Skolen får plass til 392 elever og ved skolestart er det anslått at det vil være mellom 165 og 220 elever fordelt på 8 til 12 klasser. I 2025 er det anslått at skolen vil vokse til mellom 280 til 310 elever fordelt på 14 klasser.

Totalt er det satt av 247 millioner kroner til ny skole og 73 millioner kroner til stor flerbrukshall.

– Endelig får barna en nærskole slik at de slipper å ha en skolevei som er tre kilometer hver vei. Skolen blir et viktig samlingssted, men det aller viktigste er at de minste barna får kort og trygg skolevei, sier Tysdal.

Datteren Liva på snart fem som begynner på skolen neste år, må riktignok gå et år på Iglemyr, men fra høsten 2021 blir hun 2.-klassing på Kleivane skole.

– Vi har jobbet hardt for å overbevise politikerne om at det er behov for denne skolen. Det er enormt mange naboer som har støttet oss og takket for jobben vi har gjort. Vi velger å tro at jobben vi har gjort bidro til fart i sakene, sier Tysdal.

Gir ikke opp friluftsskole

Skoledebatten i Kleivane har fått utålmodige foreldre til å jobbe for sin egen skole. I 2017 etablerte en gruppe foreldre aksjeselskapet Skaarlia friluftsskole AS. Målet er å starte barneskole fra 1.–7. trinn med plass til 392 elever. Den nye skolen i Kleivane setter ingen stopper for planene om en privat friluftsskole i området.

– Vi jobber videre med å realisere en friluftsskole, men vi heier også på at kommunen bygger skole. Vi ønsker å være et supplement til den offentlige skolen, ikke en konkurrent, sier styreleder Helene Barkved i Skaarlia friluftsskole AS.

I april fikk Skaarlia friluftsskole avslag for andre gang. Utdanningsdirektoratet mener at flere av kompetansemålene ikke tilfredsstiller kravene og at behovet for skolen ikke er dokumentert. Skolen har søkt om plass til 392 elever.

Søknaden om å starte friluftsskole ligger nå hos Kunnskapsdepartementet.

– De behandler klagen vår og gir oss mulighet til å komme med våre justeringer. Vi har på ingen måte gitt opp, sier Barkved.

