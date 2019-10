47-åring skal ha mishandlet familien sin i flere år

Fem dager er satt av til rettssaken i Stavanger tingrett.

Ifølge tiltalen skal den 47 år gamle mannen ha mishandlet både sin daværende kone og deres tre barn i en årrekke. Påtalemyndigheten mener å kunne føre bevis for at enkelte av de fornærmede ble mishandlet i så mye som åtte år.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Utover det har jeg ingen kommentarer på nåværende tidspunkt, sier tiltaltes forsvarer, advokat Ørjan Eskeland i Advokatfirmaet Torstrup, til Aftenbladet.

Trusler

47-åringen er tiltalt for grov mishandling. Påtalemyndigheten mener at mishandlingen er grov blant annet fordi det straffbare forholdet strekker seg over lang tid.

Strafferammen for grov mishandling i nære relasjoner (se faktaboks) er inntil 15 års ubetinget fengsel.

Fakta: Straffeloven paragraf 283 Grov mishandling i nære relasjoner Grov mishandling i nære relasjoner straffes med fengsel inntil 15 år. Ved avgjørelsen av om mishandlingen er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge betydelig skade eller død, og for øvrig: a) dens varighet, b) om den er utført på en særlig smertefull måte, eller har hatt til følge betydelig smerte, eller c) om den er begått mot en forsvarsløs person.

I tiltalen er det listet opp flere eksempler på vold familiefaren skal ha utsatt de fornærmede for. Han skal blant annet ha slått, sparket og kløpet flere av de fornærmede.

Ifølge tiltalen skal 47-åringen også ha truet med å drepe flere av dem.

Jarle Aasland

«Har du lyst til å dø? Jeg skal drepe deg», er blant tingene han skal ha sagt til et av barna.

Flyttet ut

For flere av de fornærmede skal mishandlingen ha pågått over svært lang tid. Selv ikke da tiltalte flyttet bort fra familien, skal mishandlingen ha opphørt.

Ifølge tiltalen skal 47-åringen ha kommet tilbake og tatt seg inn i leiligheten hvor barna bodde sammen med sin mor.

Tiltaltes tidligere ektefelle skal også ha blitt truet på livet. Ved en anledning skal 47-åringen ha holdt en kniv mot sin daværende kone og sagt at han hadde lyst til å kutte henne.

Av eksempler på psykisk vold nevnes i tiltalen at 47-åringen kunne bestemme at hans ene barn ikke fikk mat. Samtidig skal han ha forlangt at barnet måtte se på mens alle de andre spiste.

Eventuelle sivile krav i saken vil bli fremsatt av de fornærmedes bistandsadvokat.