Helseminister Høie kraftig ut mot homohets

– I intervjuer jeg har gitt de siste 20 årene har jeg fortalt at jeg har opplevd lite eller ingen form for hets som åpen homofil politiker. Denne uken har endret på det, skriver han.

Helseministeren peker på flere ting han mener har lært ham at man ikke kan ta utviklingen for gitt, verken internasjonalt eller i Norge. Etter en NRK-sak om forebyggende behandling av hiv i Norge (PREP), har det kokt i kommentarfelt og leserbrevspalter, ifølge Høie.

– Den harde tonen har blitt stadig hardere. Noen hevder dette er en oppfordring til homofile til å ha uforpliktende sex, skriver han.

PrEP-pillen har vært tilgjengelig gratis for homofile menn siden 2017. I en rapport fra Olafiaklinikken kommer det fram at PREP har forhindret 80 nye tilfeller av hiv.

– Noen mener at jeg som homofil statsråd bruker fellesskapets midler på at mine homofile venner skal kunne ha sex med hvem som helst og når som helst. Andre kommentarer er så nedrige at jeg ikke vil gjengi innholdet, fortsetter helseministeren.

I innlegget tar Høie også opp valget i Polen tidligere denne uka, hvor det homofiendtlige Lov- og rettferdighetspartiet igjen ble valgets vinner, og han nevner onsdagens sak om skikjøreren Andreas Håtveit, som mener at homofile og ugifte ikke bør være instruktører og ledere på leirer for barn i regi av Kristen idrettskontakt (KRIK).

Helseministeren understreker samtidig at det finnes håp og peker på de mange pride-arrangementene i bygd og by det siste året.