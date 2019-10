Bavarias svenske eier girer opp med dette nye bilhuset på Bryne

– Var det vanskelig å få aksept for satsingen?

– Nei, tvert i mot. Dette blir heiet fram i hele organisasjonen, lyder det ivrig fra Jone Hana, daglig leder for Bavaria Stavanger og Bryne.

Bavaria, som ble etablert i Stavanger i 1996, er i dag Nordens største BMW og Mini-forhandler med 19 lokasjoner i Norge og Sverige. I 2017 ble selskapet kjøpt av den svenske bilgiganten Hedin Bil, men hovedkontoret til Bavaria ligger fortsatt i Stavanger, og omfatter 350 ansatte og en omsetning på over 3 milliarder i året. Men det er altså en del av det svenske familiekonsernet som driver flere enn 100 bilanlegg og forhandler 31 varemerker i Sverige, Norge og Belgia. Hedin Bil har 2900 ansatte forventer å selge 75 000 kjøretøy i år.

Har jaktet etter tomt på Jæren

Likevel har eieren selv deltatt personlig i prosessen som nå fører til et nytt bilhus på Bryne. Anders Hedin har befart flere tomter på Jæren. Prosessen har tatt litt tid, fordi flere lokale utbyggere har vært på tilbudssiden, også i andre kommuner. Nå har Bavaria landet på at rett plass er Håland, Jærens svar på Forus, det store handels- og industriområdet rett sør for Bryne.

– Vi vil bli mer synlige på Jæren og vi ønsker fra Bryne å skape et nytt brohode mot markedet nedover mot Dalane og Flekkefjord, forklarer den lokale Bavaria-lederen.

Avtalen ble denne uken signert for et nytt bilanlegg, som er designet etter BMWs standard for Europa, tegnet av et arkitektkontor i Stockholm. Det blir 1700 kvadratmeter på en 3,6 mål stort tomt. Dagens anlegg på Forus er ti ganger større, men det skal også tjene som et lager for Bryne-satsingen, der det blir fullt verksted og bilhall.

Geir Sveen

Ny bilby?

Anlegget bygges av Planum, en lokal eiendomsutvikler, etter at Bavaria har inngått en langsiktig leiekontrakt.

– Vi ser for oss at Bavaria viser vei for en ny bilby her sør for Bryne, sier Planums talsmann, Rune Haaland, på den sentrale tomten ved innkjørselen til Håland, rett over veien fra Aarbakke A.s.

Terrenget skal bygges opp, slik at det nye bilhuset blir liggende som en port til området, der Planum har tegnet inn en akse med bilforretninger. I sist uke fortalte Aftenbladet at Abobil nå reiser et av landets største bobilsenter i samme område. Det var også her Biltema etter stor kamp fikk bygge en av kjedens største butikker.

Kan stå ferdig om to-tre år

Hvor stor investeringen blir, vil ingen nå tallfeste. Planene for nybygget er heller ikke behandlet eller godkjent, men kommunen er holdt løpende orientert om satsingen, og får gode tilbakemeldinger for at den aktivt legger forholdene til rette for den nye satsingen. Det hjelper også at området er øremerket nettopp for plasskrevende varer som bilhus. En rammesøknad skal nå sendes inn.

– Vi håper at det nye anlegget kan stå ferdig om to til tre år. Det anslås en byggetid på ett år. Det avhenger også om hva skjer med dagenes Bavaria-anlegg på Bryne, sier Jone Hana.

Blir ny bydel

Også i kvartalet ved Timehallen er Bavaria leietaker. Men her skal det stige opp en ny bydel med 11.000 kvadratmeter bolig. Form og uttrykk ikke er satt, men det planlegges fire-fem byggetrinn, hver med 20-30 boliger, fra fire til sju etasjer. Den høyeste delen er tenkt mot Timehallen.

– Men her på Håland vil vi få et bygg som blir mer optimalt for både kunder og ansatte. Målsetningen er å ta kundeopplevelsen til et helt nytt nivå, smiler daglig leder Jone Hana.

Bavaria-eventyret

Det er ellers kjent at satsingen til Bavaria ble et eventyr for Knut Øgreid og John Arild Ertvaag. De to Stavanger-investorene kunne trolig dele mellom 700 og 900 millioner kroner etter salget av bilkonsernet i 2017, antok Dagens Næringsliv. Bavaria hadde da merkene BMW, Mini og Porsche i Norge, og BMW, Mini, Toyota, Lexus og Kia i Sverige. Øgreid la den gang ikke skjul på at han var stolt over utviklingen for bilkonsernet, mens Ertvaag påpekte at prisen var hemmelig. Begge var enig om at det var den beste investeringen de noensinne hadde gjort, målt nominelt. Men dette hadde ikke vært mulig uten mange gode folk og i særdeleshet Svein Strøm som drev dette i 20 år, sa de til Dagens Næringsliv. Men nå er det svensker som sitter ved rattet og som styrer inn til Bryne, etter anvisninger fra hovedkontoret på Forus.