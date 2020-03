Gjesdal: Flassavatnet

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Trine Djuvik Haaland

Kommune: Gjesdal

Lengde: 7 kilometer. Én vei.

Varighet: 2 timer

Du kan starte turen ved (E39) og ta av opp mot Solåsveien. I det første krysset du møter tar du av og følger merkingen langs Fiskebekkveien. Veien slynger seg oppover gjennom et boligområde på asfalt. Når du er på toppen av boligfeltet stiger du over gjerdeklyveren mot øst, og ut i et nytt landskap. Gjesdal kommune har også tenkt på hunden som kan smette gjennom egen hundeport, men husk båndtvang!! Dyr beiter.

Du følger blåmerkinga til kommunen forbi Varafjellet og kulturlandskapet åpner seg opp. Det myke underlaget er terapi for sjelen. Det kan se ut til at sauene på jordet føler det samme.

Underlaget endrer seg fra jorde til traktorsti, og du møter snart på Tjørnakovtjørna. Kanskje du stopper for en dukkert?

På god sti i lett terreng følger vi blåmerkinga i retning Ålgård. Sannsynligheten er stor for at du møter på folk i løypen, for det er et populært terreng. Noen lufter hunden, andre tar seg god tid sammen med barnebarnet, joggere spretter over gjerdeklyvere på vei til Håfjellet, mens andre sitter i sørhellinga og nyter sola og utsikten ned mot Limagardene.

Når du møter asfalten følger du merkingen til STF frem til den på ny går opp i terrenget. Her følger du blåmerkingen på traktorsti frem til Flassavatnet. Hold til venstre. Vel fremme kan du ta en velfortjent pust i bakken og spise lønsj. Snu deg rundt 360 grader mens du trekker inn alle inntrykkene og nyter utsikten.

Når maten er fortært og du er klar for siste etappe, følger du stien ned til Skyttarveien. Den vil på nytt ta deg forbi et boligområde og ned til E39 hvor du startet.

Kart og mer info om turen på ut.no