Røde Kors-presidenten ber «korona-politiet» finne innestemmen

Sosiale medier flommer over av sinne over hyttefolk, joggere, turgåere og køståere. Ingen er tjent med et «korona-politi», advarer Røde Kors-presidenten.

President i Norges Røde Kors, Robert Mood, er bekymret for den økende korona-kjeftingen og hetsingen i befolkningen. – Det er nå vi trenger å være ekstra snille og høflige mot hverandre, sier han. Foto: Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

NTB-Birgitte Iversen

Røde Kors-president og tidligere sjef for FNs observatørstyrke i Syria og i Midtøsten, Robert Mood, advarer i en kronikk i VG tirsdag mot at folk oppfører seg som et «korona-politi» i disse virustider.

– Vi har lov til å si fra til hverandre, men ingen er tjent med at vi opptrer som coronapoliti. Innestemme, er et godt begrep. Og husk på at vi skal leve sammen også etter krisen, skriver Mood.

Mood sier kronikken er motivert av de mange sinte utbruddene i både ordinære og sosiale medier den siste tiden om hvordan folk oppfører seg.

– Folk begynner å bli veldig lite snille mot hverandre nå. Og det er naturlig, for vi har så vidt startet en maraton, og da vil det etter en stund kommer slitasje. Og det er der vi er nå, med kjefting på hyttefolk og hyttefolk som kjefter tilbake, klaging på joggere, turgåer og så videre, sier Mood til NTB.

Høie advarer mot kjefting

Også helseminister Bent Høie (H) advarte mot kjefting i et intervju med Dagbladet mandag etter at kritikken hadde rast mot alle som oppholdt seg utendørs i helgen.

– Jeg tenker at det er veldig fint at folk er opptatt av at alle bidrar. Men vi må likevel være litt rausere mot hverandre, og ikke bli så sinte. Vi kan heller si fra på en hyggelig måte. Situasjonen er tøff nok som den er, og vi må forsøke å unngå å bli så sinte på hverandre, uttalte Høie til avisen.

«Den hjertevarme koronadugnaden er i ferd med å utvikle en ny og mørkere side», skriver Marte Eidsand Kjørven i kommentaren « Redd for Korona? Anmeld naboens barn » i en mye delt sak fra Agenda Magasin tirsdag.

«De siste dagene har Facebook flommet over av rasende innlegg om folk som står for tett i butikken, ungdommer som lufter seg uten voksne og som ikke holder anbefalt avstand til enhver tid, to familier som sitter rundt et bål enda de «åpenbart ikke er fra samme husstand». Og ikke minst, og verst av alt: folk fra andre bydeler som kjører til vår bydel for å gå tur i marka og dermed skaper overfylte og visstnok livsfarlige parkeringsplasser», skriver hun.

– Det skal ikke mye til før man har tråkket over en eller annens koronagrense, skriver Kjørven, som siterer en bekjent som føler at «frykten for å «gjøre noe galt» nesten har blitt større enn frykten for viruset.»

– Nå er det viktig å være snille

Robert Mood sier Røde Kors' og hjelpearbeideres erfaringer fra andre samfunn som går gjennom kriser, er at det er akkurat når tidene er vanskeligst, at det er viktigst å være rause mot hverandre.

– Det er da det gjelder å ta fram den ekstra selvdisiplinen, høfligheten og snillheten. Det er da man slår ring om hverandre og heier på hverandre, istedenfor å kjefte. Her kan vi ha noe å lære av de aller fattigste og de som er mest rammet, der snakker de med innestemme til hverandre, sier Mood.

Mood understreker at det er lov å si fra dersom man mener noen ikke tar hensyn nok til reglene om distanse og smittevern, men oppfordrer til å gjøre det på en ordentlig måte.

– Det er hvordan vi oppfører oss mot hverandre som vil avgjøre om vi kommer ut av krisen uten å skape varige motsetninger i befolkningen, påpeker Mood.