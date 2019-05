Advokater krever millionbeløp i turveistriden

De samlede advokatomkostningene til grunneierne langs Gauselvågen som nylig møtte Stavanger kommune i retten, utgjør nesten to og en halv millioner kroner.

Ifølge lov om skjønn og ekspropriasjonssaker (skjønnsprosessloven) er det saksøkeren - i dette tilfellet Stavanger kommune - som skal erstatte grunneiernes nødvendige utgifter i anledning av skjønnssaken.

Det betyr at advokatkostnadene skal dekkes av kommunens midler. Saken i skjønnsretten, som er en særdomstol som benyttes i ekspropriasjonssaker, tok syv dager da den ble gjennomført i månedsskiftet mars/april. Formålet med skjønnssaken var å slå fast om det opprinnelige vedtaket om å ekspropriere grunn til turveien var gyldig eller ei.

Fakta: Dette krever advokatene Advokat Atle Helljesen representerer Tore Lærdal i saken. Han skriver i sin omkostningsoppgave at han totalt har brukt 309,55 timer på saken siden han forfattet første skriv i 2011. Med en timepris på 1800 kroner eks. moms kommer regningen totalt på 693 653 kroner. Hele beløpet kreves dekket av Stavanger kommune. Advokat Endre Skjørestad representerer eiere og rettighetshavere til sju eiendommer og har sammen med en kollega arbeidet totalt 310 timer med saken. En noe høyere timepris gjør at Skjørestads krav til kommunen er på totalt kroner 917 950. Inkludert i summen er også drøye 50 000 kroner til sakkyndig bistand. Grunneierne Cuniberti, Ellingsen og Skuland representeres av advokat Bjørn Stordrange. Stordrange opererer med den høyeste timeprisen (2500 kroner) men har brukt noe mindre tid på saken - 245 timer. Det totale kravet fra Stordrange er på kroner 838 996 inkludert moms.

Til sammen utgjør kravene fra grunneiernes advokater 2,45 millioner kroner.

Kommunen protesterer

Etter det Aftenbladet får opplyst fra Stavanger kommunes advokat, Ove Christian Lyngholt, har imidlertid kommunen kommet med innvendinger mot advokatkravene.

– Spørsmålet er om grunneiernes advokater her har gått ut over det som kan anses som rimelig og nødvendig, sier Lyngholt til Aftenbladet.

Det er kun sakens opprinnelige omkostningsoppgaver som er rammet av offentlighetsloven og dermed tilgjengelige for allmennheten. Etterfølgende kommentarer og prosesskriv er ikke offentlige. Retten har foreløpig ikke tatt stilling til om advokatenes tidsbruk har vært nødvendig.

Partene møtes igjen i tingretten i begynnelsen av juni for å komme frem til en erstatningssum for grunnen som skal eksproprieres. Når retten kommer med en avgjørelse om dette, vil de samtidig avgjøre om advokatenes tidsbruk i saken har vært innenfor lovens krav om nødvendighet.

Normal timepris

Advokat og ekspert på ekspropriasjonsrett, Jan Erik Johansen i advokatfirmaet Haavind, sier til Aftenbladet at timepriser på mellom 1800 og 2500 kroner er innenfor det man kan forvente å måtte betale. Det sentrale er uansett om det totale beløpet som kreves dekket, fremstår som rimelig når det ses hen til sakens kompleksitet og omfang.

Johansen kjenner ikke til detaljene i Gauselvågen-saken, men sier på generelt grunnlag at en ofte ser at det blir høye kostnader i ekspropriasjonssaker.

– Vi ser også at retten velger å sette ned det tilkjente beløpet i en del tilfeller. Det er viktig at det kun innberettes nødvendige kostnader for å ivareta grunneiernes interesser, sier Johansen.

Naturlig prinsipp

Han forklarer at det er et naturlig prinsipp at det offentlige dekker sakskostnadene til grunneiere som skal eksproprieres fra. Men dersom en avgjørelse i saken ankes videre - en såkalt begjæring om overskjønn til lagmannsretten - så vil grunneierne risikere å måtte punge ut. Hvis kommunen velger å anke, så vil kommunen fortsatt måtte betale omkostningene for grunneiernes advokater, men hvis kun grunneierne vil ha en ny runde, stiller det seg annerledes.

– Da vil utfallet av overskjønnet som utgangspunkt være avgjørende for hvem som må dekke saksomkostningene, forklarer Johansen.

Dersom grunneierne får et mer positivt resultat i en eventuell ankesak, slipper de også unna saksomkostningene. Dersom resultatet er likt eller dårligere, må de selv betale for egne advokater. Det kan gjøres unntak fra dette i spesielle tilfeller, for eksempel dersom saken har bydd på mye tvil. I spesielle tilfeller kan man også bli pålagt å måtte betale for det offentliges saksomkostninger.

– Da må lagmannsretten vurdere det slik at det har vært klart urimelig å begjære overskjønn, sier Johansen. Dette prinsippet er for å forhindre at det skjer unødig misbruk av rettsapparatet.