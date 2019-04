Rettssaken i Marokko utsatt til 4. mai

Førstkommende torsdag, 2. mai, skulle rettssaken ha startet mot 24 menn, som er tiltalt for å ha drept eller vært innblandet i drapene på norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen i Atlasfjellene i Marokko i desember i fjor. Det skriver Dagbladet.

Ambassaden bekrefter

- Nå er saken utsatt til den 4. mai, men vil antagelig bli enda mer utsatt fordi bistandsadvokatene trenger mer tid, sier Abdelghani Baki, viseambassadør på den marokkanske ambassaden i Oslo, til Dagbladet.

Flere medier har spekulert i at rettssaken som skulle starte 2. mai, kunne bli utsatt. Den muslimske høytiden ramadan er i år fra rundt 5. mai til 4. juni. Det betyr at en utsettelse i noen dager, i praksis kan betyr en utsettelse i en måned, til etter ramadan.

Det er særlig advokaten til den sveitsisk-spanske statsborgeren, Saad Sahli, som har presset på for å få til en utsettelse.

- Jeg vil be om utsettelse, så det den første dagen vil bare vare i fem til ti minutter, sa Saad Sahli, advokat til en av de tiltalte, til Dagbladet.

Det var VG som først pratet med Sahli og meldte at saken blir utsatt.

Familien vil ha informasjon

Familien til norske Maren Ueland antok at rettssaken skulle begynne den 2. mai, men er nå usikre.

Til Aftenbladet sier advokaten, Ragnar Falck Paulsen at Maren Uelands familie lenge ikke ønsket marokkanske bistandsadvokat, men at dette nå har endret seg.

- Mine klienter har frem til nå ikke ønsket å delta i denne prosessen og har derfor ikke bedt om å være representert med en bistandsadvokat under rettssaken i Marokko. Grunnen til at de nå ønsker dette likevel er at de trenger informasjon i saken. Så langt har informasjonen som er gitt UD og Kripos vært svært mangelfull. Dette har i neste rekke rammet mine klienter, som ikke føler de får den informasjonen de trenger, sier Falck Paulsen til Aftenbladet.

Selv har han ikke mottatt et eneste dokument om den nært forestående rettssaken.

- Mandag vil jeg søke om å få dekket utgifter til bistandsadvokat til både broren, søsteren, moren og faren til Maren. Jeg forventer en rask behandling av denne søknaden, sier bistandsadvokaten.