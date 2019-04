Melkehvitt utslipp i Frøylandsvatnet

– Vi var ute og registrerte utslippet mandag og har tatt bilder og prøver. Sannsynligvis er dette et utslipp av melk eller melkeprodukter. Vi vil ta kontakt med Q-meieriet for å be om en forklaring og vil melde det inn til Fylkesmannen som et avvik, sier driftsleder Georg Apeland i Klepp kommune.

Han forteller at kommunen ble varslet via brannvesenet.

– Skjer dette ofte?

– Slike avvik skjer fra tid til annen. Jeg skal ikke si at det er et stort problem, men vi har opplevd det før, sier Apeland.

– Er dette et stort utslipp?

– Vi anser ikke dette som et stort utslipp, men det er klart at melk gir farge, og vi vil be om en rapport på hva som har skjedd og hva de vil gjøre med det, sier Apeland.

Aftenbladet har ringt pressekontakt og Q-sjef Bent Myrdahl for å be om en forklaring på utslippet, men har ikke fått tak i Q-sjefen på telefon.

