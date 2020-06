Cato Østerhus er blitt hotelleier

Vanligvis holder Cato Østerhus lav profil i offentligheten. Men nå snakker Øster Hus-eieren gjerne og varmt om Utstein Kloster Hotell, der han plutselig er blitt største eier. Foto: Carina Johansen

Mangemillionæren Cato Østerhus blir hotelleier, i tillegg til å være en av landets største boligbyggere. Den vanligvis så anonyme Østerhus blar opp 16 millioner kroner og sørger for at Utstein Kloster Hotell nå rustes opp for totalt 23 millioner kroner.