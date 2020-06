Klepp trosset 839 protester, sa igjen ja til to blokker her ved porten til Kleppeloen

To nye blokker kan nå bygges ved inngangen til Kleppeloen, på gårdstunet til venstre på bildet, hvis prosjektet ikke blir stoppet av Fylkesmannen. Foto: Pål Christensen

– Kampen er ikke over, sier aksjonsleder Marie Storhaug, til tross for at kommunestyret mandag kveld ikke tok hensyn til alle klagene som er kommet mot de planlagte utbyggingene ved Klepps viktigste og største turområde.