Gjesdal-budsjettet: Finner penger til hall i Oltedal, men ny svømmehall må vente

BUDSJETT: Flertallspartiene (Ap, Sp og Høyre) i Gjesdal vil øke lånegjelden til kommunen for å finansiere ny hall i Oltedal. Eiendomsskatt legger de på is, for nå.