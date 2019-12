To av de siktede erkjenner å være involvert i drapet

Politiet sendte klokken 10.20 torsdag ut følgende pressemelding:

«I avhør har to av de siktede erkjent at de var involvert i drapet på en mann i 40-årene som mandag ettermiddag ble funnet død på Rægestranden i Sola kommune. Det pågår en omfattende etterforskning, og politiet vil derfor ikke gå nærmere inn på hva de siktede har forklart i avhør, opplyser påtaleansvarlig Lars Ole Berge.

De to som har erkjent å være involvert i drapet, blir fremstilt for varetektsfengsling i Stavanger tingrett i dag.

Politiet har bestemt seg for å forskyve fengslingsmøtet til fredag for den tredje personen som er siktet i saken. Årsaken til dette er at politiet trenger mer tid for å sjekke vedkommende inn eller ut av saken. Siktede skulle opprinnelig i fengslingsmøte klokken 12 i dag.

Politiet fortsetter arbeidet med å hente inn informasjon i saken. Gjennomgang av elektroniske spor står sentralt, i tillegg til andre undersøkelser. Bilen som ble hentet opp fra sjøen utenfor Ølberg i går, tilhørte avdøde. Bilen blir undersøkt med bistand fra Kripos.

– Det er fortsatt for tidlig å si noe om hendelsesforløp eller motiv. Vi jobber også med å avklare eventuell relasjon mellom de siktede og avdøde. Det gjenstår en rekke etterforskningsskritt og politiet må sammenstille informasjon før vi kan gå ut med mer konkrete opplysninger.

Politiet har ikke mottatt obduksjonsrapport, og kan derfor ikke si noe sikkert om avdødes identitet eller dødsårsak.

– Dette vil vi gå ut med i samråd med de pårørende, så snart rapporten er klar, sier Lars Ole Berge.

– I avhør har to av de siktede erkjent at de var involvert i drapet på en mann i 40-årene som mandag ettermiddag ble funnet død på Rægestranden i Sola kommune. Det pågår en omfattende etterforskning, og politiet vil derfor ikke gå nærmere inn på hva de siktede har forklart i avhør, opplyser påtaleansvarlig Lars Ole Berge.

De to som har erkjent å være involvert i drapet, blir fremstilt for varetektsfengsling i Stavanger tingrett i dag.

Politiet har bestemt seg for å forskyve fengslingsmøtet til fredag for den tredje personen som er siktet i saken. Årsaken til dette er at politiet trenger mer tid for å sjekke vedkommende inn eller ut av saken. Siktede skulle opprinnelig i fengslingsmøte klokken 12 i dag.

Politiet fortsetter arbeidet med å hente inn informasjon i saken. Gjennomgang av elektroniske spor står sentralt, i tillegg til andre undersøkelser. Bilen som ble hentet opp fra sjøen utenfor Ølberg i går, tilhørte avdøde. Bilen blir undersøkt med bistand fra Kripos.

– Det er fortsatt for tidlig å si noe om hendelsesforløp eller motiv. Vi jobber også med å avklare eventuell relasjon mellom de siktede og avdøde. Det gjenstår en rekke etterforskningsskritt og politiet må sammenstille informasjon før vi kan gå ut med mer konkrete opplysninger.

Politiet har ikke mottatt obduksjonsrapport, og kan derfor ikke si noe sikkert om avdødes identitet eller dødsårsak.

– Dette vil vi gå ut med i samråd med de pårørende, så snart rapporten er klar, sier Lars Ole Berge.»

Aftenbladet fikk Det bekrefter 22-åringens forsvarer, advokat Per Holter-Andersen, til Aftenbladet.

– Vi gjennomførte et lengre avhør onsdag kveld hvor han knytter seg til gjerningen. Men han har ikke tatt endelig stilling til spørsmålet om straffskyld, sier Holter-Andersen til Aftenbladet.

Tirsdag kveld ble den første av de tre siktede pågrepet av politiet, siktet for drap eller medvirkning til drap på en mann som ble funnet død på Regestranden mandag ettermiddag.

– På hvilken måte knytter han seg til hendelsen?

– Det kan jeg ikke si noe om akkurat nå, sier advokaten.

Han vil ikke utdype hva den siktede har forklart i avhør.

– Var han ruset i forbindelse med hendelsen?

– Det vil jeg ikke kommentere.

Onsdag ble det kjent at også en 23 år gammel mann fra Klepp knytter seg til drapet.

22-åringen fra Forsand, som er en av tre siktede for drap og medvirkning til drap, blir fremstilt for varetektsfengsling i Stavanger tingrett torsdag kl. 13.30.

De to andre siktede blir også fremstilt for varetektsfengsling torsdag.

Mandag ble en 44 år gammel mann fra Bryne funnet død på Regestranden. Kort tid etterpå, etterlyste politiet bilen til avdøde. Bilen ble onsdag funnet og hentet opp av sjøen ved Ølberg havn.

Saken oppdateres!

Les mer: