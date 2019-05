Enighet om kompensasjon til pelsdyrbønder

Flertallspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre er kommet til enighet om en avtale om kompensasjonsordning for bønder i den dødsdømte pelsdyrnæringen.

Det har vært viktig for de fire regjeringspartiene Høyre, FrP, Venstre og KrF å sikre et rimelig oppgjør for pelsdyrbøndene.

Næringskomiteens flertall, medlemmene fra de fire regjeringspartiene har kommet til en enighet om pelsdyrerstatning, hvor de kommer pelsdyrbøndene i møte på flere punkter:

Riving/opprydding: Vi ber regjeringen ta et større ansvar og dekke de faktiske kostnadene knyttet til riving og opprydding av pelsdyrhus.

Kompensasjon for ikke-realiserbar kapital: Vi ber regjeringen styrke kompensasjonsordningen gjennom å beregne en individuell kompensasjon basert på bokført verdi. Det hensyntar gjeldssituasjonen knyttet til pelsdyrdriften på hvert enkelt bruk. Tispetillegget ligger fast.

Omstilling/pensjon: I tillegg til de 100 millioner kroner i omstillingsmidler, ber vi regjeringen utvide kompensasjonsordningen slik at det kompenseres for lavere årlig alderspensjon som følge av uttak av alderspensjon tidligere enn fylte 67 år.

De fire regjeringspartiene går også inn for en individuell behandling på bruksnivå av samtlige aktive pelsdyrbønder. Den angivelige totalrammen på 505 millioner kroner som angis i proposisjonen er å forstå som en overslagsbevilgning.