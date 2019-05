Erna Solberg: Jeg har fortsatt tillit til Kallmyr

– Jøran Kallmyr varslet Statsministerens kontor (SMK) i mai etter at han fikk vite at familiens au pair måtte forlate Norge, skriver Erna Solberg i en e-post til Aftenposten

Aftenposten avslører onsdag at au pairen til justisminister Jøran Kallmyr fikk én dags frist på å forlate landet 10. mai. UDI mener hun har jobbet ulovlig for familien siden august i fjor.

– Jøran Kallmyr tar kritikk for at han baserte seg på opplysninger fra au pair-byrået, for hvordan regelverket er for de seks ukene det her er snakk om, skriver statsministeren videre.

– Viktig at reglene følges

Hun understreker at hun fortsatt har tillit til justisministeren.

Allerede da han tiltrådte som statsråd orienterte Kallmyr statsministeren om at familien hadde au pair, bekrefter Solberg:

– Jøran Kallmyr informerte meg om at han hadde au pair. Jeg har forståelse for at det kan være en løsning for en familie med fire barn mellom 4 og 7 år og der begge foreldrene jobber. Det er selvfølgelig viktig at reglene i au pair-ordningen følges, skriver hun.

Jensen informert tirsdag

Frp-leder Siv Jensen bekrefter Kallmyrs utsagn om at hun ble orientert tirsdag – samme dag som Aftenposten først kontaktet justisministeren om saken. I en SMS til Aftenposten sier hun følgende:

– Jøran Kallmyr informerte meg om denne saken i går, og det tar jeg til orientering. Jeg har stor forståelse for at det er krevende å få hverdagen til å gå opp med fire små barn og to foreldre i full jobb. Men det er selvfølgelig viktig at reglene følges.

Syvende justisminister

Da Erna Solberg 29. mars i år presenterte Jøran Kallmyr som ny justisminister, var bakteppet svært problematisk for henne, regjeringen og ikke minst Frp.

Kallmyr er den syvende Frp-statsråden som en lang eller en kort periode hadde bestyrt departementet: Anders Anundsen, Per-Willy Amundsen, Sylvi Listhaug, Per Sandberg (konstituert), Tor Mikkel Wara og Jon Georg Dale (konstituert).

Olav Olsen

Flere av Solberg-regjeringens justisministre har vært ute i hardt vær. Alt fra et forsøk på å flytte Krekar til Kyrksæterøra og terrorberedskaps-kritikk fra Riksrevisjonen til håndtering av asylbarn og en skrytevideo har bidratt til det.

To ble felt. Sylvi Listhaug måtte gå av etter et Facebook-innlegg om Ap og terror i mars 2018.

Etterfølgeren Tor Mikkel Wara fikk permisjon 15. mars etter at daværende PST-sjef Benedicte Bjørnland kunngjorde at PST hadde siktet justisministerens samboer i forbindelse med brannstiftelsen på familiens bil natt til 10. mars.

