Bedre økonomi enn ventet i Stavanger

Årsregnskapet for Stavanger kommune viser et bedre resultat enn ventet.

Kommunedirektør Per Kristian Vareide melder om en positiv utvikling for Stavanger. Foto: Jon Ingemundsen

Hilde Moi Østbø Journalist

– Betydelig høyere skattevekst på slutten av året og fallende arbeidsledighet viser at regionen har en positiv utvikling, men kostnadsveksten i tjenestene vekker bekymring, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide i en artikkel på Stavanger kommunes nettsider.

Kjøper tjenester av andre kommuner

Det foreløpige regnskapet for gamle Stavanger kommune viser et netto driftsresultat på 260 millioner kroner. Dette tilsvarer 2,4 prosent av de samlede driftsinntektene. Rennesøy har et driftsresultat på 3,3 prosent, mens Finnøy har et netto driftsresultat på −2,1 prosent.

Det ble brukt 53 millioner kroner mer enn budsjettert i gamle Stavanger kommune 2019. Barnevernet, helse- og sosialkontorene, hjemmetjenestene, dagsentrene og avlastningstjenesten hadde høyere forbruk enn budsjettert. Også innen grunnskole og barnehage ble det brukt mer penger. Dette skyldes i hovedsak kostnader i forbindelser med barn som får tjenester i andre kommuner, samt strømutgifter.

Det er brukt mindre penger enn budsjettert i Rennesøy og Finnøy.

Investert for over 900 mill. i Nye Stavanger

I 2019 ble det investert for 843 millioner kroner i Stavanger kommune, 46 millioner i Rennesøy kommune og 28 millioner i Finnøy kommune.

Samlet skatteinngang i Stavanger i 2019 var på 5 317 millioner kroner. Dette er en vekst på 7,5 prosent. Rennesøy kommune hadde en skatteinngang på 159 millioner, noe som betyr en vekst på 2,7 prosent. Finnøy hadde en skatteinngang på 91 millioner, noe som er en vekst på 0,5 prosent sammenlignet med 2018.