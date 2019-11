– Vi bør få det gamle sykehuset gratis av Helse Stavanger

EGERSUND: Sigrund Egeland Line besøker sin mor som er 95 år akkurat denne dagen. Hun lovpriser de ansatte på den kommunale avdelingen.

– Engler, sier hun, men legger til. - De løper som piska skinn på en alt for liten avdeling.

Ordfører Odd Stangeland (Ap) nikker. Det er nettopp dette som er poenget hans. Mor til Egeland Line er innlagt på den kommunale sykehjemsavdelingen. Like over gangen lå rehabiliteringsavdelingen til Helse Stavanger. Tidligere i år ble lysene slukket og aktiviteten sentralisert til Stavanger. Nå står avdelingen i Egersund tom. For utenforstående ser det rart ut. På den ene siden av bygget er det trangt og overfylt, på den andre siden av bygget er det tomt. Derfor reagerer både politikere, pasienter og pårørende.

– Vi er alle «det offentlige», enten vi kaller oss kommunen, fylket eller er et helseforetak. Alle har vi det nøyaktig samme oppdraget; å tjene innbyggerne. Derfor oppleves denne situasjonen som meningsløs, sier Stangeland.

Historien

Den lange historien er omtrent som dette. I 1880 bygde Egersund et sykehus på Damsgård. I 1921 ble det utvidet og modernisert. Sykehuset, som ble bygd for kommunens penger, var i drift til 1974. Da kom Egersund sykehus på Lagård. Den gang Helse Vest ble opprettet, fikk foretaket overta det som nå er «sykehuset» i hermetegn, vederlagsfritt. I dag eies «sykehuset» med 50 prosent hver til Helse Stavanger og Eigersund kommune, men det er i realiteten kommunen som drifter det hele.

Ordfører Odd Stangeland ber nå om at kommunen får overta eierandelen til Helse Stavanger.

– Det er for galt at bygninger skal stå tomme når vi har mer enn nok å fylle dem med, sier han.

Todelt

Egentlig er han todelt i saken. Egentlig ønsker han noe helt annet. Han ønsker at Helse Stavanger skal fylle «sykehuset» med aktiviteter.

– Men hvis det ikke skulle skje, så mener jeg det er både rett og rimelig at vi får overta det hele vederlagsfritt. Denne bygningen tilhører allmennheten, det offentlige og da blir det veldig feil hvis vi må betale markedspris til Helse Stavanger for å overta.

Poenget hans er at når Helse Stavanger trekker seg ut og overlater en aktivitet til kommunen, så bør bygningene aktiviteten forgikk i følge med.

– Den gang helseforetaket overtok dette fra fylket, fikk de det gratis. Nå overtar vi fra helseforetaket, og da bør det være likt. Vi bør få overta det gratis. Det er ikke rett at vi skal drive og fakturere hverandre i slike saker, sier han.

Adressaten hans i denne saken er først og fremst helseministeren.

– Bent Høie kjenner både «sykehuset» og avdelingen som står tom. Jeg håper han kan hjelpe oss, sier Stangeland.

Svaret fra ministeren er kort og klart og kommer på e-post: «Dette er Helse Stavanger sitt ansvarsområde, så vi ber deg kontakte helseforetaket.»

Helse Stavanger

Ketil Helgevold er mannen som steller med bygningsmassen i Helse Stavanger. Helgevold er samtidig en kjenning av eigersundsamfunnet. Han er tidligere rådmann i kommunen.

– Vi er åpne i alle ender for å finne en løsning, men vi ser ikke at vi kan gi fra oss en så stor verdi vederlagsfritt.

Han forteller at i deres bøker så står denne tomten oppført med en verdi for Helse Stavanger på rundt 30 millioner kroner.

– Hvis vi gir det bort vil det føre til en stor manko i våre bøker. Vi er imidlertid i en god dialog med administrasjonen i Eigersund kommune. Det er innhentet takster og de bekrefter at vi snakker om store verdier, sier Helgevold.